Ніколи не робіть ці речі після розриву стосунків. Психолог застерегла від помилок

Які речі не можна робити після розриву стосунків

Психолог виділила 12 речей, які не варто робити після розставання із коханою людиною. А саме:

слідкувати за колишнім партнером в соцмережах

продовжувати бути разом в одному колі друзів, проєкті

думати, що ви істинні духовні родичі, і що ви єдина/єдиний, хто може зрозуміти колишнього партнера

писати як можна частіше, пояснюючи це тим, що ви залишились друзями

слідкувати за людиною не лише у соцмережах, а й у реальному житті

погано говорити про колишніх партнерів

повертати речі особисто - краще попросити друзів чи знайомих, або скористатись послугами пошти

переключатись відразу на стосунки з іншою людиною

уявляти, як партнер страждає

думати: "А що, якщо він/вона все зрозуміє?"

реєструватись на всіх сайтах знайомств

убиватись горем

"Цими діями ви самі собі заважаєте забути колишнього партнера, а розрив переживається болючіше", - наголосила Шевченко.

Чи є шанс на стосунки з колишнім

"Розбиту вазу не склеїш, а якщо склеїш, вона впаде в ціні. Ця знаменита фраза характеризує стосунки з колишніми. Однак відродити минуле кохання і навіть укласти повторний шлюб люди наважуються часто", - каже психолог.

Вона зазначає, що не можна стверджувати, що з колишнім партнером неможливо побудувати гармонійні стосунки, адже все залежить від причини розлучення.

"Також не можна стверджувати, що люди не змінюються. Адже одні риси особистості можна скоригувати, інші - ні. Наприклад, не можна змінити характер людини. Веселун і душа компанії не перетвориться на домашнього тихоню. І навпаки, від інтроверта не треба чекати, що він стане емоційним та активним", - пояснює експерт.

Натомість життєві цілі, звички, пріоритети змінюються з віком та під впливом життєвих обставин. Наприклад, кар'єрист може стати сім'янином, або навпаки. Тому цілком можливо, що колишнє подружжя зміниться настільки, що зможе прийняти одне одного і побудувати нову родину.

"Але в більшості випадків, якщо люди розлучилися, то стосунки потрібно залишити в минулому раз і назавжди. Особливо якщо кохання закінчилося нещодавно і рани ще не загоїлися", - говорить Шевченко.

Вона також зазначає, що після першого місяця, а частіше за один-два тижні виникнуть ті ж проблеми, через які в парі спалахували конфлікти. Все повернеться як було і люди знову розлучаться. Це приречений сценарій.

"Але іноді щасливе возз'єднання колишніх коханих все ж таки можливе. Це може статися лише тоді, коли після розставання пройшло достатньо часу і люди серйозно змінились. Якщо про старі стосунки вже нічого не нагадує, можна спробувати збудувати нові", - каже психолог.