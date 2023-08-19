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Ніколи не робіть ці речі після розриву стосунків. Психолог застерегла від помилок

Що не варто робити після розставання (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Кожен із нас на певному етапі життя стикається із моментом, коли приходить розуміння, що далі з цим партнером нема майбутнього. Розрив і перший період після нього більшість людей переживають дуже важко. На цьому етапі багато хто припускається помилок і цим погіршує ситуацію. Втім є речі, які точно не варто робити після розставання із партнером.

Про це розповіла психолог Євгенія Шевченко в Instagram.

Які речі не можна робити після розриву стосунків

Психолог виділила 12 речей, які не варто робити після розставання із коханою людиною. А саме: 

  • слідкувати за колишнім партнером в соцмережах
  • продовжувати бути разом в одному колі друзів, проєкті
  • думати, що ви істинні духовні родичі, і що ви єдина/єдиний, хто може зрозуміти колишнього партнера
  • писати як можна частіше, пояснюючи це тим, що ви залишились друзями
  • слідкувати за людиною не лише у соцмережах, а й у реальному житті
  • погано говорити про колишніх партнерів
  • повертати речі особисто - краще попросити друзів чи знайомих, або скористатись послугами пошти
  • переключатись відразу на стосунки з іншою людиною
  • уявляти, як партнер страждає
  • думати: "А що, якщо він/вона все зрозуміє?"
  • реєструватись на всіх сайтах знайомств
  • убиватись горем

"Цими діями ви самі собі заважаєте забути колишнього партнера, а розрив переживається болючіше", - наголосила Шевченко.

Чи є шанс на стосунки з колишнім

"Розбиту вазу не склеїш, а якщо склеїш, вона впаде в ціні. Ця знаменита фраза характеризує стосунки з колишніми. Однак відродити минуле кохання і навіть укласти повторний шлюб люди наважуються часто", - каже психолог.

Вона зазначає, що не можна стверджувати, що з колишнім партнером неможливо побудувати гармонійні стосунки, адже все залежить від причини розлучення.

"Також не можна стверджувати, що люди не змінюються. Адже одні риси особистості можна скоригувати, інші - ні. Наприклад, не можна змінити характер людини. Веселун і душа компанії не перетвориться на домашнього тихоню. І навпаки, від інтроверта не треба чекати, що він стане емоційним та активним", - пояснює експерт.

Натомість життєві цілі, звички, пріоритети змінюються з віком та під впливом життєвих обставин. Наприклад, кар'єрист може стати сім'янином, або навпаки. Тому цілком можливо, що колишнє подружжя зміниться настільки, що зможе прийняти одне одного і побудувати нову родину.

"Але в більшості випадків, якщо люди розлучилися, то стосунки потрібно залишити в минулому раз і назавжди. Особливо якщо кохання закінчилося нещодавно і рани ще не загоїлися", - говорить Шевченко.

Вона також зазначає, що після першого місяця, а частіше за один-два тижні виникнуть ті ж проблеми, через які в парі спалахували конфлікти. Все повернеться як було і люди знову розлучаться. Це приречений сценарій.

"Але іноді щасливе возз'єднання колишніх коханих все ж таки можливе. Це може статися лише тоді, коли після розставання пройшло достатньо часу і люди серйозно змінились. Якщо про старі стосунки вже нічого не нагадує, можна спробувати збудувати нові", - каже психолог.

Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що ваші стосунки дійшли кінця.

Читайте також про те, як досягти ідилії у стосунках.

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