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Ніколи не робіть такого з орхідеєю: помилка, яка вбиває квітку

Що не можна робити з орхідеєю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Орхідея потребує специфічного догляду, адже квітка - екзотична гостя з південно-східної Азії. Її садять в незвичний субстрат, обов'язково - в прозорі горщики, і поливають нетрадиційно. Тому й підхід до рослини особливий.

Про недопустиму помилку в поводженні з орхідеєю розповіла блогерка з TikTok "Світ орхідей".

Як не можна чинити з орхідеєю

Деякі квітникарі-початківці думають, що при пересаджуванні треба ретельно обрізати коріння орхідеї, бо воно старе, квітці непотрібне і вона скоро наростить нові корінці.

Насправді рослина довго ростить коріння, як, власне і листя, тому "каструвати" квітку не варто. Інакше вона просто-таки може загинути.

Дивіться, як не можна чинити з орхідеєю:

Скріншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Інші типові помилки

  • Заливання

Не можна заливати горщик з орхідеєю, занурюючи у воду по вінця і залишати квітку надовго. Натомість залийте воду у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю. Поставте туди квітку, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб квітка "напилася". Наступний полив потрібен буде, коли субстрат повністю просохне.

  • Рідкий полив

Якщо поливати орхідею раз на місяць, вона може повільно загинути. Листя з часом буде в’янути, а коріння - всихатиметься.

  • Частий душ

Якщо часто і повністю заливати всю орхідею водою - у розетку, пазухи, і ніяк не забирати звідти воду, рано чи пізно почнеться процес загнивання.

  • Шкідники

Якщо вчасно не боротися зі шкідниками і чекати, поки вони повністю обліплять квітку, орхідея загине.

  • Сонячне вікно

Влітку загубити орхідею може сонячне вікно у вашому домі. Якщо опівдні сонце пектиме на квітку, вона згорить від такого навантаження.

Раніше ми писали, кому не можна вручати орхідею в якості подарунка.

Також дізнайтеся, що не можна робити з щойно придбаною орхідеєю.

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