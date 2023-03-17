Ніколи не робіть такого з орхідеєю: помилка, яка вбиває квітку

Як не можна чинити з орхідеєю

Деякі квітникарі-початківці думають, що при пересаджуванні треба ретельно обрізати коріння орхідеї, бо воно старе, квітці непотрібне і вона скоро наростить нові корінці.

Насправді рослина довго ростить коріння, як, власне і листя, тому "каструвати" квітку не варто. Інакше вона просто-таки може загинути.

Дивіться, як не можна чинити з орхідеєю:

Скріншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Інші типові помилки

Заливання

Не можна заливати горщик з орхідеєю, занурюючи у воду по вінця і залишати квітку надовго. Натомість залийте воду у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю. Поставте туди квітку, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб квітка "напилася". Наступний полив потрібен буде, коли субстрат повністю просохне.

Рідкий полив

Якщо поливати орхідею раз на місяць, вона може повільно загинути. Листя з часом буде в’янути, а коріння - всихатиметься.

Частий душ

Якщо часто і повністю заливати всю орхідею водою - у розетку, пазухи, і ніяк не забирати звідти воду, рано чи пізно почнеться процес загнивання.

Шкідники

Якщо вчасно не боротися зі шкідниками і чекати, поки вони повністю обліплять квітку, орхідея загине.

Сонячне вікно

Влітку загубити орхідею може сонячне вікно у вашому домі. Якщо опівдні сонце пектиме на квітку, вона згорить від такого навантаження.