Ніколи так не робіть: 5 дій, які відштовхнуть вашу другу пололовинку

Давати пусті обіцянки

Давати пусті обіцянки, а потім відмовлятися від них в ніякому разі не варто. У партнера буде накопичуватися напруга, незадоволення та виникне недовіра до вас.

Уникати серйозних розмов

Віджартовуватись, ігнорувати, намагатися заспокоювати щоразу, коли йдеться про важливу розмову, у партнера буде накопичуватися почуття незадоволення незавершеності та роздратування. Така поведінка може призвести до імпульсивних дій чи слів вашої другої половинки.

Не брати ініціативу

Якщо ви не будете брати жодної ініціативи та почуватися занадто комфортно у стосунках ваш партнер може подумати, що ви байдужі та незацікавлені у подальшому розвитку стосунків.

Не радитися з другою половинкою

Якщо не обговорювати серйозні рішення та взагалі не радитися з партнером, ваша кохана людина може почуватися знеціненою та подумати, що її думка нікому не потрібна та не береться до уваги.

Ставити в пріоритет інших людей

Ні в якому разі не варто ставити в пріоритет інших людей, а не кохану людину, оскільки вона буде ображатись та думати, що її регулярно відштовхують, а не обирають. Така поведінка відштовхне партнера, а це може призвести й до розставання.