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Никогда так не делайте: 5 действий, которые оттолкнут вашу вторую половинку

Какие действия оттолкнут от любимого человека (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

В отношениях люди часто ведут себя неправильно, и в обществе такое поведение считается нормальным. Однако подобные действия разрушают отношения и отталкивают, также приводят к расставанию.

О том, какие действия отталкивают любимого человека, рассказали специалисты центра "Поцілунки" в своем Instagram.

Давать пустые обещания

Давать пустые обещания, а потом отказываться от них ни в коем случае не стоит. У партнера будет накапливаться напряжение, неудовольствие и возникнет недоверие к вам.

Избегать серьезных разговоров

Отшучиваться, игнорировать, пытаться успокаивать всякий раз, когда речь идет о важном разговоре, у партнера будет накапливаться чувство неудовлетворенности и раздражения. Такое поведение может привести к импульсивным действиям или словам вашей второй половинки.

Не принимать инициативу

Если вы не будете принимать никакой инициативы и чувствовать себя слишком комфортно в отношениях, ваш партнер может подумать, что вы безразличны и незаинтересованны в дальнейшем развитии отношений.

Не советоваться со второй половинкой

Если не обсуждать серьезные решения и вообще не совещаться с партнером, ваш любимый человек может чувствовать себя обесцененным и подумать, что его мнение никому не нужно и не принимается во внимание.

Ставить в приоритет других людей

Ни в коем случае не стоит ставить в приоритет других людей, а не любимого человека, поскольку он будет обижаться и думать, что его регулярно отталкивают, а не выбирают. Такое поведение оттолкнет партнера, что может привести и к расставанию.

Раньше мы писали о том, как выбрать своего партнера для отношений и не ошибиться.

Также читайте, четыре вещи, которые мужчина никогда не простит женщине.

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