Як вибрати "свого" партнера для щасливих стосунків і не помилитися

Стосунки важливо будувати з людиною, яка вам підходить, і з якою ви будете відчувати собою, а не грати якусь роль.

Про це в Instagram розповіла психолог Наталія Обушна.

Спочатку зрозумійте себе

Перш ніж шукати партнера, важливо розуміти свої власні потреби, цінності та бажання. Приділіть увагу своїм інтересам, цілям у житті та тим речам, які вам важливі

Чим більше ви дізнаєтеся про себе, тим легше буде знайти партнера, який вас доповнює.

Спільні цінності

Партнерство буде міцним, якщо у вас і вашого партнера є спільні цінності. Подумайте і обговоріть про такі аспекти, як сімейні цінності, етика, вірування та погляди на життя.

Чим більше у вас спільного у цих сферах, тим більше у вас спільного для взаєморозуміння.

Взаємне тяжіння

Фізична привабливість може бути важливим чинником для взаємної прив'язаності. Однак, також важливо відчувати емоційну, інтелектуальну та духовну привабливість до вашого партнера.

Вам має бути комфортно разом і взаємне спілкування має бути приємним для обох.

Сумісність і комунікація

Важливо мати здатність до побудови здорових і відкритих взаємин. Комунікація є ключовим фактором успішного партнерства.

Шукайте людину, з якою вам комфортно спілкуватися, яка розуміє вас і підтримує ваші потреби.

Розуміння та підтримка

Ваш партнер має вас розуміти і підтримувати. Для гармонійних стосунків дуже важливо знайти людину, яка буде підтримувати вас у вашому розвитку, сприяти вашим мріям і бути поруч у складних часах, дуже важливо.

Не кваптеся

Зверніть увагу на процес знайомства з потенційними партнерами. Розгляньте можливість дружби, спільних інтересів та поступового розвитку стосунків.

Не кваптеся, будуйте зв'язок, дозволяючи йому рости і розвиватися природним шляхом.