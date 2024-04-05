Ніколи не проросте. Названо найкращий спосіб зберігання картоплі

Картопля - це популярний в українців овоч, з якого готується безліч страв. Та чи знаєте ви, як правильно зберігати цей овоч.

Найкращим способом зберігання картоплі ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok користувачки з ніком Leen.

Де краще зберігати картоплю?

Картопля із зеленими плямами або паростками може містити токсини, що змушує багатьох викидати її, якщо ці ділянки не можна видалити.

Цей овоч слід тримати подалі від вологи та сонячного світла, щоб уникнути його псуванню.

Картоплі потрібна хороша вентиляція, і вона довше пролежить, якщо зберігати її у сухому темному контейнері, наприклад у відкритому кошику.

У відео, яке опублікувала користувачка Leen сказано, що якщо картоплю покласти разом з яблуком - то вона буде лежати набагато довше.

Вважається, що яблука можуть затримувати розвиток паростків і подовжувати термін зберігання картоплі через гази, які вони виділяють.

Ключовим є газ етилен, речовина, який природним чином виробляється яблуками, яка відіграє вирішальну роль у процесі їхнього дозрівання.

Дослідження, опубліковані в Journal of Food Science and Technology, показали, що етилен уповільнює вуглеводний обмін і збільшує швидкість "дихання" картоплі, тим самим подовжуючи її свіжість.

Однак цей трюк працює лише для картоплі. Зберігання яблук з іншими фруктами насправді може прискорити процес їхнього дозрівання, часто спричиняючи їх псування до того, як їх можна буде з’їсти.