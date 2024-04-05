Никогда не прорастет. Назван лучший способ хранения картофеля

Картофель - это популярный у украинцев овощ, из которого готовится множество блюд. Знаете ли вы, как правильно хранить этот овощ?

Лучшим способом хранения картофеля делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok пользовательницы с ником Leen.

Где лучше хранить картошку?

Картофель с зелеными пятнами или побегами может содержать токсины, что заставляет многих выбрасывать его, если эти участки нельзя удалить.

Этот овощ следует держать подальше от влаги и солнечного света во избежание его порчи.

Картофель нуждается в хорошей вентиляции, и он дольше пролежит, если хранить его в сухом темном контейнере, например в открытой корзине.

В видео, которое опубликовала пользовательница Leen сказано, что если картофель положить вместе с яблоком - то он будет лежать гораздо дольше.

Считается, что яблоки могут задерживать развитие ростков и продлевать срок хранения картофеля через выделяемые ими газы.

Ключевым является газ этилен, вещество, естественным образом производимое яблоками, которое играет решающую роль в процессе их созревания.

Исследования, опубликованные в Journal of Food Science and Technology, показали, что этилен замедляет углеводный обмен и увеличивает скорость "дыхания" картофеля, тем самым удлиняя его свежесть.

Однако этот трюк работает только для картофеля. Хранение яблок с другими фруктами на самом деле может ускорить процесс их созревания, часто приводя к их порче до того, как их можно будет съесть.