Кому не можна їсти смажену картоплю і чому

Смажена картопля - це страва, яку поважають багато українців. Але є категорії людей, кому такий продукт споживати не бажано.

Кому не можна їсти смажену картоплю та чому, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чи можна їсти часто смажену картоплю

Вживання смаженої картоплі двічі на день може бути не найздоровішим вибором, оскільки смажена їжа зазвичай містить багато калорій, жиру та натрію. Харчування з високим вмістом смаженої їжі пов’язане з підвищеним ризиком різних проблем зі здоров’ям, таких як ожиріння, хвороби серця та діабет 2 типу.

Однак нечасте вживання смаженої картоплі в рамках збалансованої дієти навряд чи завдасть значної шкоди.

Якщо ви вирішили їсти смажену картоплю, важливо враховувати розмір порції, спосіб приготування та частоту споживання.

Наприклад, приготування картоплі в духовці може бути більш здоровою альтернативою смаженню у фритюрі, а включення різноманітних інших багатих на поживні речовини продуктів у ваш раціон може допомогти збалансувати потенційні негативні наслідки споживання смаженої картоплі.

Загалом рекомендується віддавати перевагу харчуванню, яка включає різноманітні цільні продукти, такі як фрукти, овочі, нежирні білки та цільні зерна, одночасно обмежуючи споживання обробленої та смаженої їжі.

Кому не можна їсти смажену картоплю

В Американському журналі клінічного харчування стверджується, що картопля фрі подвоює ризик смертності від захворювань.

Але перш за все автори пов’язують не споживання картоплі загалом, а лише споживання смаженої картоплі з вищим рівнем смертності.

До речі, вживання несмаженої картоплі не призвело до підвищення ризику смертності.

Підсумок - їжте домашню смажену картоплю раз на тиждень, або рідше.

Смажена картопля - не корисна для організму (deepsouthdish.com)

Чому смажена картопля шкідлива

Шкідливі жири

Під час смаження картоплі у фритюрі безпосередньо в олії можуть виникнути шкідливі для здоров’я жири, зокрема трансжири та окислені жири.

Численні проблеми зі здоров'ям, включаючи хвороби серця, запалення та підвищений рівень холестерину, були пов'язані з цими жирами.

Підвищений вміст калорій

Коли картопля пересмажена, вона вбирає більше олії, що збільшує кількість калорій, які вона містить. А це призводить до збільшення ваги.

Утворення акриламіду

Речовина під назвою акриламід може виникнути, коли картоплю переварюють на сильному вогні. Це молекула, яка природним чином утворюється в картоплі та інших крохмалистих продуктах, коли вони готуються при високій температурі, і була визначена як можливий канцероген.

Втрата поживних речовин

Поживні речовини у смаженій картоплі можуть бути втрачені під час тривалого смаження, що робить її менш насиченою поживними речовинами, ніж її запечені або варені аналоги.

Проблеми з травленням

Людям із чутливим шлунком або проблемами з травленням може бути важко перетравлювати пересмажену картоплю, оскільки кишковий дистрес, здуття живота та біль можуть бути результатом високого вмісту жиру та жиру у смаженій картоплі.