Ніколи не прайте постільну білизну такими способами: найголовніші помилки

Як правильно прати простирадла та постільну білизну в пральній машині та за якої температури?

Не чекайте, поки простирадла стануть брудними. Настійно рекомендується прати їх кожні 2 тижні. Але в ідеалі прати простирадла раз на тиждень або частіше, особливо якщо ви зазвичай спите голяка або не приймаєте душ перед сном.

Не періть постільну білизну з іншими речами

Якщо ви запускаєте різні тканини в одному і тому ж циклі прання, це може призвести до тертя, пошкодження постільної білизни або утворення катишків. Блискавки або гудзики також можуть зачепитися та викликати розриви. Щоб уникнути цього дискомфорту, краще прати простирадла та рушники окремо. І, нарешті, коли справа доходить до прання постільної білизни, не забувайте прати її при вищій температурі, ніж одяг, щоб переконатися, що всі мікроби та бактерії знищені.

Не використовуйте занадто багато миючого засобу

Багато хто думає, що для ретельного очищення сильно забруднених простирадл потрібно використовувати багато миючого засобу. Однак надто велика кількість миючого засобу може принести більше шкоди, ніж користі, особливо для тонких світлих тканин. Крім того, це може забруднити їх і навіть зношувати їх волокна, викликаючи дірки або, що ще гірше, розриви. Ви можете використовувати при пранні півсклянки харчової соди та оцту, щоб отримати шовковистий та м'який результат.

Уникайте пересушування простирадлом

Занадто часте сушіння простирадл в сушарці може призвести до їх усадки, псування тканини й зробити їх незручними. Щоб уникнути цього, сушіть їх природним чином на мотузці або вішалці, бажано на відкритому повітрі, використовуючи сонячні промені й отримуючи ще свіжіший запах.