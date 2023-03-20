Никогда не стирайте постельное белье такими способами: самые главные ошибки

Как правильно стирать простыни и постельное белье в стиральной машине и при какой температуре?

Не дожидайтесь, пока простыни станут грязными. Настоятельно рекомендуется стирать их каждые 2 недели. Но в идеале стирать простыни раз в неделю или чаще, особенно если вы обычно спите голышом или не принимаете душ перед сном.

Не стирайте постельное белье с другими вещами

Если вы запускаете разные ткани в одном и том же цикле стирки, это может привести к трению, повреждению постельного белья или образованию катышков. Молнии или пуговицы также могут зацепиться и вызвать разрывы. Чтобы избежать этого дискомфорта, лучше стирать простыни и полотенца отдельно. И, наконец, когда дело доходит до стирки постельного белья, не забывайте стирать его при более высокой температуре, чем одежду, чтобы убедиться, что все микробы и бактерии уничтожены.

Не используйте слишком много моющего средства

Многие думают, что для тщательной очистки сильно загрязненных простыней нужно использовать много моющего средства. Однако слишком большое количество моющего средства может принести больше вреда, чем пользы, особенно для деликатных светлых тканей. Кроме того, это может испачкать их и даже изнашивать их волокна, вызывая дыры или, что еще хуже, разрывы. Вы можете использовать при стирке полстакана пищевой соды и уксуса, чтобы получить шелковистый и мягкий результат.

Избегайте пересушивания простыней

Слишком частая сушка простыней в сушилке может привести к их усадке, порче ткани и сделать их неудобными. Чтобы избежать этого, сушите их естественным образом на бельевой веревке или вешалке, желательно на открытом воздухе, используя солнечные лучи и получая еще более свежий запах.