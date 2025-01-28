Я ніколи не помічав різницю: 43-річний чоловік та його 88-річна дружина розповіли секрет щасливих стосунків

Адріану Нарваесу зараз вже 43 роки, а його коханій Делії - 88 років. І разом вони вже майже 20 років, які пара прожила в Рівадавії, Мендоса, Аргентина.

Після знайомства на художній виставці між ними деякий час була проста дружба. Делія була вчителькою та захоплювалася малюванням, а Адріан - писав вірші та оповідання.

Перші роки вони підтримували зв'язок, обмінюючись листами, які Адріан береже досі. За деякий час дружба стала романтичною. Адріан, який був впевнений, що просто народився не в той час, набрався хоробрості й зізнався Делії, що закоханий. Вона відповіла взаємністю.

Стосунки почали розвиватися, але Делія поставила умови - протягом 12 місяців вони тримають все у таємниці. Вони зустрічалися час від часу, щоб пограти в карти або випити в компанії одне одного.

Крім того, вони обидва - віруючі люди й мали дотримуватися строгих правил своєї релігії. Наприклад, Делія не мала залишатися віч-на-віч з Адріаном у приватному просторі. Коли минуло 12 місяців і пара вирішила оприлюднити свої стосунки, вони зіштовхнулися з осудом, скандалами у родинах.

Адріан закохався у Делію, коли йому не було й 20 років (фото: Jam Press)

Батько Адріана Делію прийняв одразу, а от мати - навіть чути нічого не хотіла.

"Це були ревнощі. Вони не розуміли, що, попри різницю у віці, ми можемо кохати одне одного. Спочатку вони робили все можливе та неможливе, щоб розлучити нас", - розповів Адріан.

Але кохання перемогло та здолало усі перешкоди. 18 березня 2005 року, через 7 років після знайомства, закохані одружилися офіційно. І цього року будуть святкувати свою 20 річницю весілля.

"Я ніколи не соромився різниці у віці. Чесно кажучи, я її не помічав та не помічаю. І хоча між нами 45 років, я всюди ходжу з коханою", - зізнався Адріан.

І хоч пройшло вже 20 років, Адріан та Делія кажуть, що вони все ще такі ж щасливі, як і раніше. Їм довелося пережити деякі злети та падіння на цьому шляху, але кохання надає їм сили.

Пара готується відсвяткувати 20 річницю весілля (фото: Jam Press)

У 2009 році Делія перенесла вісім операцій через проблеми зі стегном, коліном, очима та жовчним міхуром. Нещодавно вона була госпіталізована через аритмію (нерегулярне серцебиття) і Адріан сильно переживав за кохану. Але на щастя, Делія одужала.

Усі ці роки пара поділяє пристрасть до мистецтва та підтримує роботу одне одного. Адріан декламує вірші на художніх виставках Делії, а вона створює твори мистецтва, які будуть представлені у її книгах.