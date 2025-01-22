62-річну Демі Мур запідозрили у романі з молодшим на 21 рік відомим актором

Минуло вже кілька тижнів після церемонії "Золотий глобус", але уважні користувачі мережі продовжують знаходити цікаві деталі того вечора. Цього разу в центрі обговорень опинилася Демі Мур, яка стала однією з тріумфаторок премії. Її запідозрили у романтичних стосунках з актором Ендрю Гарфілдом.

У мережі завірусився ролик, на якому зафіксовано, як пара фліртує одне з одним у залі, переповненому зірками.

На записі 62-річна Демі тримає свого колегу за руки під час розмови. Хоча обличчя зірки не видно, очевидно, що Ендрю уважно дивиться їй у вічі.

Цей короткий ролик викликав справжнє захоплення у користувачів TikTok. У коментарях під відео багато хто намагався з'ясувати, що відбувається на записі і чому пара так незвично тримається за руки.

Будь ласка, Боже, нехай це буде правдою! Нам потрібно щось веселе і сексуальне, попри всю цю потворність у світі

Невже це правда і вони разом?

Дуже несподіваний союз був би

Реально? Демі, звичайно, красуня, але він же молодший за неї на 21 рік... Хоча зараз начебто всім байдуже на роки

Ого! А чого це вони там кокетують?

Дехто припустив, що це відео є підтвердженням романтичних стосунків між Мур та 41-річним Гарфілдом. Раніше в мережі з’являлися чутки, що пара вже живе разом у будинку зірки фільму "Субстанція" в Сан-Веллі.

"Ендрю Гарфілд зупинився у Демі Мур в її будинку в Сан-Веллі. Сподіваюся, це правда... Пара була б вогонь. Прийшло анонімною електронною поштою, тож не можу підтвердити", - цитує Daily Mail джерело.

Ендрю Гарфілд (фото: Getty Images)

До речі, саме Ендрю вручив актрисі нагороду за найкращу жіночу роль на церемонії "Золотий глобус". Тоді глядачі вже почали обговорювати чутки про їхні побачення.

Що відомо про Ендрю Гарфілда

Ендрю Гарфілд - англо-американський актор, який почав свою кар'єру в театрі, перш ніж отримав широке визнання завдяки кіно.

Його найбільша роль - це роль Пітера Паркера / Спайдермена у фільмах "Неймовірний Спайдермен" (2012) та "Неймовірний Спайдермен 2" (2014), що принесло йому популярність і новий рівень уваги в Голлівуді.

Ендрю Гарфілд (фото: Getty Images)

Серед інших значних робіт Гарфілда - ролі у фільмах "Соціальна мережа" (2010), де він зіграв одного з засновників Facebook Едуардо Саверіна, та "Мандрівник" (2016), за який він отримав численні нагороди.

За свою кар'єру він отримав номінації на премію "Оскар" за роль у фільмі "Призови до Другої світової війни" (2016), де він зіграв роль медичного добровольця Десмонда Доса.