Я никогда не замечал разницу: 43-летний мужчина и его 88-летняя жена рассказали секрет счастливых отношений

Адриану Нарваесу сейчас уже 43 года, а его возлюбленной Делии - 88 лет. И вместе они уже почти 20 лет, которые пара прожила в Ривадавии, Мендоса, Аргентина.

После знакомства на художественной выставке между ними некоторое время была простая дружба. Делия была учительницей и увлекалась рисованием, а Адриан - писал стихи и рассказы.

Первые годы они поддерживали связь, обмениваясь письмами, которые Адриан бережет до сих пор. Через некоторое время дружба стала романтической. Адриан, который был уверен, что просто родился не в то время, набрался храбрости и признался Делии, что влюблен. Она ответила взаимностью.

Отношения начали развиваться, но Делия поставила условия - в течение 12 месяцев они держат все в тайне. Они встречались время от времени, чтобы поиграть в карты или выпить в компании друг друга.

Кроме того, они оба - верующие люди и должны были придерживаться строгих правил своей религии. Например, Делия не должна была оставаться наедине с Адрианом в частном пространстве. Когда прошло 12 месяцев и пара решила обнародовать свои отношения, они столкнулись с осуждением, скандалами в семьях.

Адриан влюбился в Делию, когда ему не было и 20 лет (фото: Jam Press)

Отец Адриана Делию принял сразу, а вот мать - даже слышать ничего не хотела.

"Это была ревность. Они не понимали, что, несмотря на разницу в возрасте, мы можем любить друг друга. Сначала они делали все возможное и невозможное, чтобы разлучить нас", - рассказал Адриан.

Но любовь победила и преодолела все препятствия. 18 марта 2005 года, через 7 лет после знакомства, влюбленные поженились официально. И в этом году будут праздновать свою 20 годовщину свадьбы.

"Я никогда не стеснялся разницы в возрасте. Честно говоря, я ее не замечал и не замечаю. И хотя между нами 45 лет, я везде хожу с любимой", - признался Адриан.

И хотя прошло уже 20 лет, Адриан и Делия говорят, что они все еще такие же счастливые, как и раньше. Им пришлось пережить некоторые взлеты и падения на этом пути, но любовь придает им силы.

Пара готовится отпраздновать 20 годовщину свадьбы (фото: Jam Press)

В 2009 году Делия перенесла восемь операций из-за проблем с бедром, коленом, глазами и желчным пузырем. Недавно она была госпитализирована из-за аритмии (нерегулярное сердцебиение) и Адриан сильно переживал за любимую. Но, к счастью, Делия выздоровела.

Все эти годы пара разделяет страсть к искусству и поддерживает работу друг друга. Адриан декламирует стихи на художественных выставках Делии, а она создает произведения искусства, которые будут представлены в ее книгах.