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Ніколи не поєднуйте ці пігулки з алкоголем - це небезпечно

Четвер 28 грудня 2023 08:56
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Ніколи не поєднуйте ці пігулки з алкоголем - це небезпечно Фото: Які ліки не можна поєднувати з алкоголем (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні розпал новорічних свят, які часто супроводжуються застіллями та алкоголем на них. Ви повинні знати, що багато препаратів абсолютно несумісні з спиртними напоями.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лікаря терапевта з Білогородки Еліну Ясницьку в Instagram.

Які препарати несумісні з алкоголем

Знеболювальні і протизапальні препарати

  • ібупрофен,
  • німесулід,
  • ацетилсаліціилова кислота та інші

Препарати для лікування захворювань передміхурової залози

  • теразозін,
  • доксазозин,
  • інші антагоністи L-адренорецепторів

Антидепрессанти

  • амітриптилин,
  • міртазепін,
  • тритікко,
  • кломіпрамін,
  • міасер

Седативні, снодійні, протиепілептичні та протитривожні засоби, нейролептики, міорелаксанти

Препарати для лікування вірусного гепатиту С (інтерферони)

Препарати для лікування цукрового діабету (метформін, інсулін та ін.)

Антибіотики та протигрибкові ліки

  • Цефадроксіл,
  • Цефаклор,
  • Кетоконазол,
  • Метронідазол,
  • Бензнидазол,
  • Лінезолід,
  • Сульфаметоксазол,
  • Циклосерин,
  • Ніфуртимокс,
  • Талідомід

Протитуберкульозні препарати

  • Ізоніазид
  • Рифампіцин
  • Піразинамід

Ліки для регуляції рівня холестерину

  • розувастатин
  • аторвастатин
  • симвастатин та інші статини

Антигістамінні засоби (особливо 1-го покоління, димедрол)

Вітаміни та мінерали, в тому числі із їжі, адже алкоголь стає на заваді засвоєння вітамінів В1, В9, В12 та цинку.

Памʼятайте, якщо ви маєте супутні хвороби та/або приймаєте курс лікування варто попередньо звернутися до лікаря на консультацію та продумати план дій в разі, якщо ви точно знаєте, що вживання алкоголю на святах буде неминучим.

Як ми раніше писали, лікар назвав популярну медичну процедуру, яка "розлучає вас з грошима".

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