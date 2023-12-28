Ніколи не поєднуйте ці пігулки з алкоголем - це небезпечно
В Україні розпал новорічних свят, які часто супроводжуються застіллями та алкоголем на них. Ви повинні знати, що багато препаратів абсолютно несумісні з спиртними напоями.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лікаря терапевта з Білогородки Еліну Ясницьку в Instagram.
Які препарати несумісні з алкоголем
Знеболювальні і протизапальні препарати
- ібупрофен,
- німесулід,
- ацетилсаліціилова кислота та інші
Препарати для лікування захворювань передміхурової залози
- теразозін,
- доксазозин,
- інші антагоністи L-адренорецепторів
Антидепрессанти
- амітриптилин,
- міртазепін,
- тритікко,
- кломіпрамін,
- міасер
Седативні, снодійні, протиепілептичні та протитривожні засоби, нейролептики, міорелаксанти
Препарати для лікування вірусного гепатиту С (інтерферони)
Препарати для лікування цукрового діабету (метформін, інсулін та ін.)
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Антибіотики та протигрибкові ліки
- Цефадроксіл,
- Цефаклор,
- Кетоконазол,
- Метронідазол,
- Бензнидазол,
- Лінезолід,
- Сульфаметоксазол,
- Циклосерин,
- Ніфуртимокс,
- Талідомід
Протитуберкульозні препарати
- Ізоніазид
- Рифампіцин
- Піразинамід
Ліки для регуляції рівня холестерину
- розувастатин
- аторвастатин
- симвастатин та інші статини
Антигістамінні засоби (особливо 1-го покоління, димедрол)
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Вітаміни та мінерали, в тому числі із їжі, адже алкоголь стає на заваді засвоєння вітамінів В1, В9, В12 та цинку.
Памʼятайте, якщо ви маєте супутні хвороби та/або приймаєте курс лікування варто попередньо звернутися до лікаря на консультацію та продумати план дій в разі, якщо ви точно знаєте, що вживання алкоголю на святах буде неминучим.
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