Ніколи не поєднуйте ці пігулки з алкоголем - це небезпечно

В Україні розпал новорічних свят, які часто супроводжуються застіллями та алкоголем на них. Ви повинні знати, що багато препаратів абсолютно несумісні з спиртними напоями.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лікаря терапевта з Білогородки Еліну Ясницьку в Instagram.

Які препарати несумісні з алкоголем

Знеболювальні і протизапальні препарати

ібупрофен,

німесулід,

ацетилсаліціилова кислота та інші

Препарати для лікування захворювань передміхурової залози

теразозін,

доксазозин,

інші антагоністи L-адренорецепторів

Антидепрессанти

амітриптилин,

міртазепін,

тритікко,

кломіпрамін,

міасер

Седативні, снодійні, протиепілептичні та протитривожні засоби, нейролептики, міорелаксанти

Препарати для лікування вірусного гепатиту С (інтерферони)

Препарати для лікування цукрового діабету (метформін, інсулін та ін.)

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Антибіотики та протигрибкові ліки

Цефадроксіл,

Цефаклор,

Кетоконазол,

Метронідазол,

Бензнидазол,

Лінезолід,

Сульфаметоксазол,

Циклосерин,

Ніфуртимокс,

Талідомід

Протитуберкульозні препарати

Ізоніазид

Рифампіцин

Піразинамід

Ліки для регуляції рівня холестерину

розувастатин

аторвастатин

симвастатин та інші статини

Антигістамінні засоби (особливо 1-го покоління, димедрол)

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Вітаміни та мінерали, в тому числі із їжі, адже алкоголь стає на заваді засвоєння вітамінів В1, В9, В12 та цинку.

Памʼятайте, якщо ви маєте супутні хвороби та/або приймаєте курс лікування варто попередньо звернутися до лікаря на консультацію та продумати план дій в разі, якщо ви точно знаєте, що вживання алкоголю на святах буде неминучим.