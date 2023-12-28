Никогда не сочетайте эти таблетки с алкоголем - это опасно
В Украине разгар новогодних праздников, часто сопровождающихся застольями и алкоголем на них. Вы должны знать, что многие препараты совершенно несовместимы со спиртными напитками.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на врача терапевта из Белогородки Элину Ясницкую в Instagram.
Какие препараты несовместимы с алкоголем
Обезболивающие и противовоспалительные препараты
- ибупрофен,
- нимесулид,
- ацетилсалициловая кислота и другие
Препараты для лечения заболеваний предстательной железы
- теразозин,
- доксазозин,
- другие антагонисты L-адренорецепторов
Антидепрессанты
- амитриптилин,
- миртазепин,
- тритикко,
- кломилучин,
- миасер
Седативные, снотворные, противоэпилептические и противотревожные средства, нейролептики, миорелаксанты.
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Препараты для лечения вирусного гепатита С (интерфероны)
Препараты для лечения сахарного диабета (метформин, инсулин и др.)
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Антибиотики и противогрибковые лекарства
- Цефадроксил,
- Цефаклор,
- Кетоконазол,
- Метронидазол,
- Бензнидазол,
- Линезолид,
- Сульфаметоксазол,
- Циклосерин,
- Нифуртимокс,
- Талидомид
Противотуберкулезные препараты
- Изониазид
- Рифампицин
- Пиразинамид
Лекарство для регуляции уровня холестерина
- розувастатин
- аторвастатин
- симвастатин и другие статины
Антигистаминные средства (особенно 1-го поколения, димедрол)
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Витамины и минералы, в том числе из пищи, ведь алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка.
Помните, если у вас есть сопутствующие болезни и/или принимаете курс лечения, следует предварительно обратиться к врачу на консультацию и продумать план действий в случае, если вы точно знаете, что употребление алкоголя на праздниках будет неизбежным.
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