Никогда не сочетайте эти таблетки с алкоголем - это опасно

В Украине разгар новогодних праздников, часто сопровождающихся застольями и алкоголем на них. Вы должны знать, что многие препараты совершенно несовместимы со спиртными напитками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на врача терапевта из Белогородки Элину Ясницкую в Instagram.

Какие препараты несовместимы с алкоголем

Обезболивающие и противовоспалительные препараты

ибупрофен,

нимесулид,

ацетилсалициловая кислота и другие

Препараты для лечения заболеваний предстательной железы

теразозин,

доксазозин,

другие антагонисты L-адренорецепторов

Антидепрессанты

амитриптилин,

миртазепин,

тритикко,

кломилучин,

миасер

Седативные, снотворные, противоэпилептические и противотревожные средства, нейролептики, миорелаксанты.

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Препараты для лечения вирусного гепатита С (интерфероны)

Препараты для лечения сахарного диабета (метформин, инсулин и др.)

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Антибиотики и противогрибковые лекарства

Цефадроксил,

Цефаклор,

Кетоконазол,

Метронидазол,

Бензнидазол,

Линезолид,

Сульфаметоксазол,

Циклосерин,

Нифуртимокс,

Талидомид

Противотуберкулезные препараты

Изониазид

Рифампицин

Пиразинамид

Лекарство для регуляции уровня холестерина

розувастатин

аторвастатин

симвастатин и другие статины

Антигистаминные средства (особенно 1-го поколения, димедрол)

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Витамины и минералы, в том числе из пищи, ведь алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка.

Помните, если у вас есть сопутствующие болезни и/или принимаете курс лечения, следует предварительно обратиться к врачу на консультацию и продумать план действий в случае, если вы точно знаете, что употребление алкоголя на праздниках будет неизбежным.