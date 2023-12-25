Чи шкідливі жувальні вітаміни? Названі плюси та мінуси добавок

Прийом жувальних вітамінів - це один із способів забезпечити щоденні потреби в харчуванні, але є деякі плюси та мінуси, про які вам слід знати, перш ніж купувати яскраву пляшечку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Livestong.

Плюси жувальних вітамінів

Їх легко ковтати

У багатьох людей виникають проблеми із ковтанням таблеток, а таблетки можуть мати неприємний запах та смак. Жувальні вітаміни є смачною жувальною альтернативою.

Вони легко засвоюються

Ви, ймовірно, як і раніше, захочете приймати жувальні вітаміни під час їжі, але їх легше перетравлювати, ніж таблетки або капсули. Це пов'язано з тим, що, за даними UCLA Health, жувальні вітаміни не містять речовин, які можна знайти в традиційних вітамінах, тому вони з меншою ймовірністю пошкодять шлунок.

Вони ефективні?

За даними UCLA Health, жувальні вітаміни настільки ефективні, як і традиційні таблетки.

Мінуси жувальних вітамінів

Багато з них додають цукор

За даними Американської кардіологічної асоціації (AHA), вживання занадто великої кількості цукру може зазнати ризику серйозних захворювань, таких як хвороби серця, діабет і деякі види раку.

Якщо ви намагаєтеся рахувати кількість цукру у своєму раціоні, прочитайте етикетку з харчовою цінністю на ваших жувальних вітамінах: за даними UCLA Health, багато з них містять від 2 до 8 грамів цукру на порцію.

Варіанти без цукру можуть містити альтернативні підсолоджувачі

Так, існують жувальні вітаміни без цукру. Але щоб надати їм приємного смаку, зазвичай туди додають інші інгредієнти, такі як цукрові спирти або штучні підсолоджувачі.

Цукрові спирти можуть надавати проносну дію на деяких людей, а в деяких може виникнути травний дискомфорт.

За даними клініки Майо, штучні підсолоджувачі також можуть викликати здуття живота, гази та діарею, а деякі дослідження пов'язують тривале вживання з вищим ризиком інсульту та серцевих захворювань (хоча в цій галузі необхідні додаткові дослідження).

Їх часто роблять зі штучними ароматизаторами

За даними UCLA Health, виробники харчових добавок часто використовують штучні ароматизатори та барвники, щоб замаскувати металевий присмак поживних речовин, таких як залізо та вітамін B12.

Якщо ви намагаєтеся обмежити вживання штучних добавок у своєму раціоні, жувальні вітаміни можуть не підійти.

Вони менш стабільні при зберіганні, ніж таблетки

За даними UCLA Health, жувальні вітаміни мають обмежений термін зберігання порівняно з іншими типами добавок і з часом втрачають свою ефективність.

Щоб вирішити цю проблему, виробники часто випускають жувальні вітаміни з більшою кількістю вітамінів, ніж зазначено на упаковці. Таким чином, нова упакована пляшка може виявитися дієвішою, ніж стара.

Наскільки шкідливо насправді приймати жувальні вітаміни?

Правда та ж, що і з усіма добавками: вам, мабуть, не потрібно приймати жувальні вітаміни, якщо ви вже дотримуєтеся збалансованої дієти.

Але якщо ваш лікар рекомендує приймати добавки, які допоможуть вам задовольнити ваші потреби в харчуванні, обов'язково врахуйте всі плюси та мінуси жувальних вітамінів, перш ніж припускати, що вони корисні для здоров'я.