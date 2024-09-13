Ніколи не поєднуйте цей продукт з чашкою чаю, якщо не хочете сильної втоми та випадання волосся

Що треба знати про чай та інші продукти

Експерти попереджають, що чашки чаю можуть викликати проблеми зі здоров'ям, якщо їх поєднувати з деякими видами їжі.

Фармацевт і дієтолог Дебора Грейсон попереджає, що такі продукти, як червоне м’ясо та зелені овочі, можуть підвищити ймовірність розвитку серйозної нестачі поживних речовин, якщо поєднувати їх разом із чашкою чаю.

"Якщо ви завжди питимете чай під час їжі, у вас може статися анемія", - сказала вона.

Грейсон додала, що жінки, у яких є менструальний цикл, особливо схильні до ризику анемії.

Експерт попередила, що продуктів, багатих залізом, таких як стейк і ростбіф, а також зелених овочів, таких як шпинат, брокколі та капуста, слід уникати.

Справа в тому, що чай і кава містять хімічні речовини, які блокують всмоктування заліза, включаючи поліфеноли, які можуть допомогти запобігти запаленню.

У фруктах і овочах поліфеноли містяться в набагато менших кількостях. Анемія може призвести до таких жахливих симптомів, як сильна втома, випадання волосся та повторні інфекції.

За словами Грейсон, люди повинні уникати вживання будь-якої рідини під час їжі, якщо вони хочуть набрати вагу або м’язи.

Альтернативні варіанти салатів, такі як руккола та цикорій, можуть бути кращими, оскільки вони стимулюють процес травлення та можуть допомогти організму підготуватися до повного перетравлення їжі, яку ми їмо.

Інші поради включають не їсти за три години до сну та трохи постояти після їжі, а не одразу лягати. Також завжди вживайте їжу, сидячи за столом, а не лежачи на дивані.