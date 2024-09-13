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Никогда не сочетайте этот продукт с чашкой чая, если не хотите сильной усталости и выпадения волос

Фото: Какие продукты не можно употреблять с чаем (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые продукты могут увеличить риск развития анемии, если вы едите их с чаем.

Об этом предупреждает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать о чае и других продуктах

Эксперты предупреждают, что чашки чая могут вызвать проблемы со здоровьем, если их совмещать с некоторыми видами еды.

Фармацевт и диетолог Дебора Грейсон предупреждает, что такие продукты как красное мясо и зеленые овощи могут повысить вероятность развития серьезной нехватки питательных веществ, если сочетать их вместе с чашкой чая.

"Если вы будете всегда пить чай во время еды, у вас может произойти анемия", - сказала она.

Грейсон добавила, что женщины, у которых есть менструальный цикл, особенно подвержены риску анемии.

Эксперт предупредил, что продукты, богатые железом, такие как стейк и ростбиф, а также зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи и капуста, следует избегать.

Дело в том, что чай и кофе содержат химические вещества, которые блокируют всасывание железа, включая полифенолы, которые могут помочь предотвратить воспаление.

Во фруктах и овощах полифенолы содержатся в гораздо меньших количествах. Анемия может привести к таким ужасным симптомам, как сильная усталость, выпадение волос и повторные инфекции.

По словам Грейсона, люди должны избегать употребления любой жидкости во время еды, если они хотят набрать вес или мышцы.

Альтернативные варианты салатов, такие как рукокола и цикорий, могут быть лучше, поскольку они стимулируют процесс пищеварения и могут помочь организму подготовиться к полному перевариванию пищи, которую мы едим.

Другие советы включают в себя не есть за три часа до сна и немного постоять после еды, а не сразу ложиться. Также всегда употребляйте пищу, сидя за столом, а не лежа на диване.

 

Также мы рассказывали, сколько можно есть обработанное мясо без ущерба для организма.

Напомним, что нутрициолог из Гарварда назвала продукт №1,который никогда не нужно покупать в магазине.

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