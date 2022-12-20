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Ніколи не переварюйте яйця. Ось чому

Яйця (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, що занадто переварені яйця можуть бути шкідливими для організму. Саме тому фахівці рекомендують не перевищувати певний час готування

Про це пише Times of India.

Що трапиться, якщо яйця переварити

У яйцях, які варилися довше 10 хвилин, виділяються речовини, дія яких може виявитися вкрай несприятливим для організму.

Ознакою того, що яйце варилося довше 10 хвилин, є зелений наліт на жовтку. Цей наліт - свідоцтво потенційно токсичних сполук, що виникли в результаті занадто довгого варіння. Вживати в їжу переварені яйця не можна.

Який процес запускається при варінні

Вчені пояснюють, що в жовтках яєць при термічній обробці виділяється водень, який також може проникати в білок. Коли це відбувається, речовина стикається з залізом, що міститься в жовтку. В результаті відбувається утворення сульфіду заліза.

Саме ця речовина забарвлює поверхні жовтки переварених яєць зеленим нальотом.

Як впливає на організм сульфід заліза

Медики вважають, що вживання сульфідів може шкодити людському організму, на який вони можуть впливати як токсини.

Чим довше вариться яйце, тим більше утворюється в ньому сульфідів. Зварені круто яйця слід відразу ж поміщати під холодну воду, щоб залишкове тепло не дозволило їм переваритися.

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