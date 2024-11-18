"Ніколи не переварював": Женя Галич назвав український гурт, який найбільше не любить

Що лідер O.Torvald думає про "Антитіла"

Під час інтерв'ю ведучий Слава Дьомін запропонував Галичу озвучити антирейтинг українських зірок. Артист одразу назвав гурт, який йому найбільше не подобається.

"Я ніколи не переварював і мені ніколи не подобалась творчість групи "Антитіла". Я не люблю цей гурт. Деякі пісні мені подобаються, наприклад "Там, де ми є", як продакшн зроблено. Але в цілому, на мій погляд, ці артисти не можуть бути рок-групою, називати себе рок-групою", - заявив Галич.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

"Особисто мені зовсім не подобається спекуляція на темі війни. Я не хочу брехати, всі розуміють прекрасно, що я не люблю "Антитіла". Навіщо мені, коли ти ставиш питання про антирейтинг, приховувати?" - додав він.

За словами музиканта, його думка про гурт може змінитися, якщо він побачить "класний матеріал". Галич пояснив, що завжди визнає та говорить, коли його колеги роблять успіхи. При цьому співак підтвердив, що готовий озвучувати критику та власні думки навіть в обличчя.

"Мені не подобається творчість, в мене немає конкретної претензії до Тараса чи до хлопців з гурту. Може вони класні пацани і я думаю, що вони класні пацани", - пояснив Галич.

Співак також розповів, що "Антитіла" популярніші за його гурт, адже вони "більш народні".

Конфлікт між Галичем та Тополею - з чого усе почалося

Лідер O.Torvald вже давно не приховує, що йому не подобається творчість "Антитіл". Ще у вересні минулого року Галич "наїхав" на Тополю через пісню про Бахмут. На думку артиста, подібні треки - "байрактарщина".

"Я не сприймаю цю творчість. Тим ми й відрізняємося від Росії, нам не треба пропаганду нав’язувати таким чином, мовляв, всі слухайте або не слухайте", - казав Галич.

Тополя критику не ігнорував. Він відповідав на слова Галича про пісню "Фортеця Бахмут" й не добирав цензурні слова.

"Мені пох*й взагалі, що говорить Женя Галич та інші музиканти, чесно. А стосовно того, чи ця пісня була потрібна, нехай Женя пройде те, що "Антитіла" пройшли. А потім понаписує своїх пісень, на які мені так само буде пох*й", - казав Тополя.