"Никогда не переваривал": Женя Галич назвал украинскую группу, которую больше всего не любит

Лидер группы O.Torvald Женя Галич снова "задел" Тараса Тополя и "Антитела". И если раньше певец просто критиковал творчество музыкантов, то сейчас он заявил, что этот коллектив "возглавляет" его собственный антирейтинг.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Галич "разнес" Тополь в новом выпуске программы "Муз_Тренд" на телеканале "Дім".
Во время интервью ведущий Слава Демин предложил Галичу озвучить антирейтинг украинских звезд. Артист сразу назвал группу, которая ему больше не нравится.
"Я никогда не переваривал и мне никогда не нравилось творчество группы "Антитела". Я не люблю эту группу. Некоторые песни мне нравятся, например "Там, де ми є", как продакшн сделано. Но в целом, на мой взгляд, эти артисты не могут быть рок-группой, называть себя рок-группой", - заявил Галич.
Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
"Лично мне совсем не нравится спекуляция на теме войны. Я не хочу лгать, все понимают прекрасно, что я не люблю "Антитела". Зачем мне, когда ты задаешь вопрос об антирейтинге, скрывать?" - добавил он.
По словам музыканта, его мнение о группе может измениться, если он увидит "классный материал". Галич объяснил, что всегда признает и говорит, когда его коллеги делают успехи. При этом певец подтвердил, что готов озвучивать критику и свои мысли даже в лицо.
"Мне не нравится творчество, у меня нет конкретной претензии к Тарасу или к ребятам из группы. Может, они классные пацаны и я думаю, что они классные пацаны", - пояснил Галич.
Певец также рассказал, что "Антитела" популярнее его группы, ведь они "более народные".
Лидер O.Torvald уже давно не скрывает, что ему не нравится творчество "Антител". Еще в сентябре прошлого года Галич "наехал" на Тополю из-за песни о Бахмуте . По мнению артиста, подобные треки - "байрактарщина".
"Я не воспринимаю это творчество. Тем мы и отличаемся от России, нам не нужно пропаганду навязывать таким образом, мол, все слушайте или не слушайте", - говорил Галич.
Тополь критику не игнорировал. Он отвечал на слова Галича о песне "Фортеця Бахмут" и не подбирал цензурные слова.
"Мне пох*й вообще, что говорит Женя Галич и другие музыканты, честно. А относительно того, была ли эта песня нужна, пусть Женя пройдет то, что "Антитела" прошли. А потом понаписывает свои песни, на которые мне так же будет пох*й", - говорил Тополь.
К слову, раньше Женя Галич рассекретил, какую самую большую сумму заработал в своей жизни.
Кроме этого, недавно Тарас Тополя рассказал о строгих методах воспитания детей.