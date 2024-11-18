"Никогда не переваривал": Женя Галич назвал украинскую группу, которую больше всего не любит

Что лидер O.Torvald думает об "Антителах"

Во время интервью ведущий Слава Демин предложил Галичу озвучить антирейтинг украинских звезд. Артист сразу назвал группу, которая ему больше не нравится.

"Я никогда не переваривал и мне никогда не нравилось творчество группы "Антитела". Я не люблю эту группу. Некоторые песни мне нравятся, например "Там, де ми є", как продакшн сделано. Но в целом, на мой взгляд, эти артисты не могут быть рок-группой, называть себя рок-группой", - заявил Галич.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

"Лично мне совсем не нравится спекуляция на теме войны. Я не хочу лгать, все понимают прекрасно, что я не люблю "Антитела". Зачем мне, когда ты задаешь вопрос об антирейтинге, скрывать?" - добавил он.

По словам музыканта, его мнение о группе может измениться, если он увидит "классный материал". Галич объяснил, что всегда признает и говорит, когда его коллеги делают успехи. При этом певец подтвердил, что готов озвучивать критику и свои мысли даже в лицо.

"Мне не нравится творчество, у меня нет конкретной претензии к Тарасу или к ребятам из группы. Может, они классные пацаны и я думаю, что они классные пацаны", - пояснил Галич.

Певец также рассказал, что "Антитела" популярнее его группы, ведь они "более народные".

Конфликт между Галичем и Тополем - с чего все началось

Лидер O.Torvald уже давно не скрывает, что ему не нравится творчество "Антител". Еще в сентябре прошлого года Галич "наехал" на Тополю из-за песни о Бахмуте . По мнению артиста, подобные треки - "байрактарщина".

"Я не воспринимаю это творчество. Тем мы и отличаемся от России, нам не нужно пропаганду навязывать таким образом, мол, все слушайте или не слушайте", - говорил Галич.

Тополь критику не игнорировал. Он отвечал на слова Галича о песне "Фортеця Бахмут" и не подбирал цензурные слова.

"Мне пох*й вообще, что говорит Женя Галич и другие музыканты, честно. А относительно того, была ли эта песня нужна, пусть Женя пройдет то, что "Антитела" прошли. А потом понаписывает свои песни, на которые мне так же будет пох*й", - говорил Тополь.