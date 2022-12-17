Ніколи не мийте сиру індичку перед приготуванням: і ось чому

Свято Різдва вже не за горами і багато хто любить готувати до торжества запечену індичку. Як виявилось, мити її перед приготуванням небажано.

Чому птаха краще не занурювати у воду повідомили експерти видання Sante plus.

Чому не рекомендується мити індичку перед приготуванням?

Як виявилося, ретельне миття індички перед запіканням може бути небезпечним для здоров'я.

Не мийте індичку, щоб уникнути ризику зараження

Можливо, ви цього не знаєте, але бактерії Campylobacter є однією з основних причин гострого харчового гастроентериту.

Ця бактерія присутня в травному тракті сільськогосподарських тварин, таких як свійські птахи і, зокрема, індичка. Ось чому і щоб уникнути будь-якого ризику зараження рекомендується ніколи не мити птицю перед приготуванням.

Дійсно, краплі води можуть поширювати мікроби у вашій кухонній раковині, кухонному обладнанні або навіть на ваших руках та одязі.

Отже, і у разі зараження ця бактерія може викликати численні патології, симптоми яких проявляються лише через два або навіть три дні після вживання в їжу зараженої індички та проявляються у вигляді діареї, блювання, лихоманки, болю у животі.

Ризик зростає при перехресному забрудненні між сирим м'ясом та іншими прилеглими продуктами, такими як салат, сирі овочі або інші предмети, такі як раковина або кухонне приладдя.

Запобіжні заходи перед приготуванням індички

Покладіть загорнуту індичку в холодильник

Бактерія Campylobacter зазвичай розмножується на упаковці. Тому рекомендується загорнути та зберігати індичку у пакеті або іншому герметичному контейнері, тримаючи його окремо від інших продуктів у холодильнику.

Ідеальним було б розмістити його у самому низу пристрою. У цьому випадку, навіть якщо рідина витече з птиці, вона не вплине на інші продукти, що дозволить уникнути ризику перехресного забруднення.

Правильно розморожуйте індичку

Якщо ваш птах заморожений, бажано дотримуватися інструкцій на упаковці. Як правило, час розморожування визначається залежно від ваги птиці, тому для правильного розморожування індички вагою близько десяти кілограмів може знадобитися до двох днів.

Крім того, краще дати розморозитися птиці в холодильнику, тому що холод уповільнює розвиток бактерій. Знову ж таки, подумайте про те, щоб помістити індичку на саме дно холодильника подалі від інших продуктів.

Добре просмажте індичку

Бактерії зазвичай знищуються за нормальної температури близько 65 градусів. Ретельно мийте руки та кухонне приладдя.