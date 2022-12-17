Никогда не мойте сырую индейку перед приготовлением: и вот почему

Праздник Рождества уже не за горами и многие любят готовить к торжеству запеченную индейку. Как оказалось, мыть ее перед приготовлением нежелательно.

Почему птицу лучше не погружать в воду сообщили эксперты издания Sante plus.

Почему не рекомендуется мыть индейку перед приготовлением?

Как оказалось, тщательное мітье индейки перед запеканием может быть опасно для здоровья.

Не мойте индейку, чтобы избежать риска заражения

Возможно, вы этого не знаете, но бактерии Campylobacter являются одной из основных причин острого пищевого гастроэнтерита.

Эта бактерия присутствует в пищеварительном тракте сельскохозяйственных животных, таких как домашняя птица и, в частности, индейка. Вот почему и во избежание любого риска заражения рекомендуется никогда не мыть птицу перед приготовлением.

Действительно, капли воды могут распространять микробы в вашей кухонной раковине, столешнице, кухонной утвари или даже на ваших руках и одежде.

Следовательно, и в случае заражения эта бактерия может вызывать многочисленные патологии, симптомы которых проявляются только через два или даже три дня после употребления в пищу зараженной индейки и проявляются в виде диареи, рвоты, лихорадки, болей в животе.

Риск возрастает при перекрестном загрязнении между сырым мясом и другими близлежащими продуктами, такими как салат, сырые овощи или другие предметы, такие как раковина или кухонная утварь.

Меры предосторожности перед приготовлением индейки

Положите завернутую индейку в холодильник

Бактерия Campylobacter обычно размножается на упаковке. Поэтому рекомендуется завернуть и хранить индейку в пакете или другом герметичном контейнере, держа его отдельно от других продуктов в холодильнике.

Идеальным было бы разместить его в самом низу устройства. В этом случае, даже если жидкость вытечет из птицы, она не повлияет на остальные продукты, что позволит избежать риска перекрестного загрязнения.

Правильно размораживайте индейку

Если ваша птица заморожена, желательно следовать инструкциям на упаковке. Как правило, время размораживания определяется в зависимости от веса птицы, поэтому для правильной разморозки индейки весом около десяти килограммов может потребоваться до двух дней.

Кроме того, предпочтительнее дать разморозиться птице в холодильнике, потому что холод замедляет развитие бактерий. Опять же, подумайте о том, чтобы поместить индейку на самое дно холодильника подальше от других продуктов.

Хорошо прожарьте индейку

Бактерии обычно уничтожаются при температуре около 65 градусов. Тщательно мойте руки и кухонные принадлежности.