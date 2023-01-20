Ніколи не ламайте спагетті перед варінням: і ось чому

Приготування спагетті – це мистецтво для багатьох італійців. Готування цієї страви потребує особливої техніки. Тому бажано не розламувати їх навпіл, перш ніж кинути в каструлю з окропом, згідно з італійською традицією.

Чому не можна ламати спагетті перед приготуванням?

Якщо ви завжди ріжете спагетті перед приготуванням, позбавтеся цієї шкідливої звички.

В Італії неприпустимо різати спагетті. Якщо ви зробите це перед приготуванням, це насамперед вплине на смак та текстуру вашої їжі.

Справді, розламування макаронів перед тим, як кинути їх у киплячу воду, змінює їх смак і насиченість.

У вас може вийти переварена частина або паста іншої форми та розміру.

Крім того, при збереженні довжини пасти вона легко намотується на вилку. Тоді у вас вийде смачна карбонара.

Однак ламати макарони перед приготуванням не завжди є помилкою.

Існує різновид довгого тіста, що називається Зіті, призначеного саме для нарізки. Це тип гладкої пасти розміром близько 25 см, яка традиційно використовується в італійських рецептах, таких як тимбалес, омлети чи паста з приправами.