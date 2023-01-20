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Никогда не ломайте спагетти перед варкой: и вот почему

Почему пасту не нужно ломать перед готовкой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Спагетти - это вкусная и сытная еда, которую можно приготовить ​​разными способами и всего за несколько минут. Но знаете ли вы, что их нельзя разрезать или ломать пополам перед приготовлением?

Эксперты издания Sante Plus, объяснили, почему не нужно этого делать.

Приготовление спагетти – это искусство для многих итальянцев. Готовка этого блюда требует особой техники. Поэтому желательно не разламывать их пополам, прежде чем бросить в кастрюлю с кипящей водой, согласно итальянской традиции.

Почему нельзя ломать спагетти перед приготовлением?

Если вы всегда режете спагетти перед приготовлением, избавьтесь от этой вредной привычки.

В Италии недопустимо резать спагетти. Если вы сделаете это перед приготовлением, это в первую очередь повлияет на вкус и текстуру вашей еды.

Действительно, разламывание макарон перед тем, как бросить их в кипящую воду, меняет их вкус и насыщенность.

У вас может получиться переваренная часть или паста другой формы и размера.

Кроме того, при сохранении длины пасты она легче наматывается на вилку. Тогда у вас получиться вкусная карбонара.

Однако ломать макароны перед приготовлением не всегда является ошибкой.

Существует разновидность длинного теста, называемого Зити, предназначенного именно для нарезки. Это тип гладкой пасты размером около 25 см, которая традиционно используется в итальянских рецептах, таких как тимбалес, омлеты или паста с приправами.

Как мы ранее сообщали, никогда не храните готовые макароны в холодильнике больше этого срока.

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