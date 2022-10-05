Ніколи не купуйте. Який шматок у яловичині найнесмачніший

Що може бути смачніше ніжного м'яса, що тане в роті? Але не завжди ми можемо вибрати правильний продукт у магазині чи на ринку.

Який шматок краще не брати

Стейк рибай. Він розташований у круглій частині, яка включає в себе стегно та сідниці яловичини. Ця частина відома як економічна і, перш за все, як особливо пісна та помірно ніжна. Що робить цей шматок м'яса де-факто менш смачним.

Хоча він сильно нагадує філе, рибай набагато твердіший і менше тане в роті. Зазвичай його подають у вигляді стейків або жаркого, але його можна використовувати для приготування різних тушкованих страв. Крім того, деякі м'ясники рекомендують використовувати цей шматок м'яса для приготування різних тартарів.

Вибирайте правильний шматок м'яса

Що обов'язково має привернути вашу увагу при виборі шматка м'яса, то це його колір. Він має бути на вигляд і свіжим і "світитися".

Іншими словами, він повинен бути червоним та блискучим. Крім того, мармуровість м'яса є показником якості. Дійсно, під час приготування жир, що входить до його складу, танутиме, роблячи м'ясо ніжнішим, соковитішим і, перш за все, смачнішим.

Підготовка м'яса перед приготуванням



Після того, як ви визначилися зі шматком м'яса, вам потрібно буде подумати про його приготування. Ви можете пом'якшити його за допомогою молока. Дійсно, кислотність молока робить м'ясо менш твердим, не змінюючи його смаку.

В іншому випадку ви можете дістати м'ясо з холодильника за 30 хвилин до початку його приготування. Таким чином, воно встигне "відпочити" перед приготуванням, що дозволить отримати набагато м'якше м'ясо.