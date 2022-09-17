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Почему в Украине подорожала свинина и что будет с ценами: прогноз на осень

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Украина, Суббота 17 сентября 2022 07:30
Почему в Украине подорожала свинина и что будет с ценами: прогноз на осень Фото: больше всего платят военным и госслужащим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале сентября на рынке свинины наблюдается рост цен, вызванный преимущественно сокращением производства и большим спросом на перерабатывающих комплексах. Постепенный рост цен ожидается и осенью.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Гопко, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Цена на мясо, выросшая за август на 5,9%, поднялась из-за нехватки свиней убойных кондиций, которая постепенно в первой половине сентября все больше усиливается", - сказал он.

По его словам, это подтверждает статистика по убойной массе животных. За январь-июль в хозяйствах всех категорий было забито 393 тыс. т, что на 11,6% меньше, чем в прошлом. Наибольшее сокращение наблюдается в хозяйствах населения - на 16,7%. В областях активных боевых действий многие свинокомплексы пострадали от обстрелов или не способны в полной мере функционировать. Сейчас цены на живец значительно выросли и составляют в среднем 65-71 грн/кг по НДС (в зависимости от региона).

Как отметил Гопка, по данным Госстата, за август средняя цена по Украине на свинину составляет 152,8 грн/кг, что на 25% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

"Стоит отметить, что если бы цены на корма не снизились, то цена на свинину была бы больше еще как минимум на 20%, поэтому можно считать, что ту цену, которую мы имеем на сегодняшний день, она не является критической. Также не надо забывать, что экономическая ситуация в стране достаточно сложная и уровень инфляции также влияет на цену продукта", - добавил аналитик.

Импорт свинины за весь период времени также оказывает положительное влияние на цену, отметил Гопка. За январь-август было импортировано на 70% больше, чем в прошлом году, поэтому это помогает в определенной степени закрывать потребности внутреннего спроса.

"Если говорить о сале, то здесь ситуация параллельно похожа, только есть одно исключение: сейчас на предприятиях откармливают преимущественно беконные породы свиней (т.е. мясные), мясо-сальные породы характерны больше хозяйствам населения, поэтому и наблюдаем постепенный рост цен и на эту группу товаров", – сказал эксперт.

По его словам, рост цен на свинину мы будем наблюдать и осенью. "Но этот рост будет постепенным, как мы и наблюдали до этого времени. Кроме того, возможное увеличение использования энергоресурсов в холодный период времени также может повлиять на будущую цену", - прогнозирует аналитик УКАБ.

Напомним, по данным Госстата, за август средние цены по Украине выросли на сало на 6,0% до 132,0 гривен за килограмм, свинину 5,9% до 152,8 гривен за килограмм.

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