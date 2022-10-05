Никогда не покупайте. Какой кусок в говядине самый невкусный

Что может быть вкуснее нежного, тающего во рту мяса? Но не всегда мы можем выбрать правильный продукт в магазине или на рынке.

Какой кусок лучше не брать



Стейк рибай. Он расположен в круглой части, которая включает в себя бедро и ягодицы говядины. Эта часть известна как экономичная и, прежде всего, особенно постная и умеренно нежная. Что делает этот кусок мяса де-факто менее вкусным.

Хотя он сильно напоминает филе, рибай гораздо тверже и меньше тает во рту. Обычно его подают в виде стейков или жаркого, но его также можно использовать для приготовления различных тушеных блюд. Кроме того, некоторые мясники рекомендуют использовать этот кусок мяса для приготовления различных тартаров.

Выбирайте правильный кусок мяса

Что обязательно должно привлечь ваше внимание при выборе куска мяса, так это его цвет. Он должен быть на вид и свежим и "светится".

Другими словами, он должен быть красным и блестящим. Кроме того, мраморность мяса является показателем качества. Действительно, во время приготовления жир, входящий в его состав, будет таять, делая мясо нежнее, сочнее и, прежде всего, вкуснее.

Подготовка мяса перед приготовлением



После того, как вы определились с куском мяса, вам нужно будет подумать о его приготовлении. Вы можете смягчить его с помощью молока. Действительно, кислотность молока делает мясо менее твердым, не изменяя его вкус.

В противном случае вы также можете достать мясо из холодильника за 30 минут до начала его приготовления. Таким образом, оно успеет "отдохнуть" перед приготовлением, что позволит получить гораздо более мягкое мясо.