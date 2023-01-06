Ніколи не кладіть його у плівку. Найкращі способи зберігати сир у холодильнику

Сир люблять багато хто з нас, незважаючи на те, що зараз його ціна зросла.

Як правильно зберігати цей молочний продукт у холодильнику, щоб він не псувався, розповіли у виданні Express.

Як надовго зберегти сир у холодильнику?

Упакуйте його добре

Експерти пропонують загортати сир не в харчову плівку, а у вощений папір чи пергамент для випічки, тоді продукт збережеться довше.

Потім загорнутий сир слід зберігати у пластиковому контейнері, вистеленому вологим рушником кухонним або тканиною. Контейнер має бути герметичним.

Кубики цукру

Є ще один спосіб зберегти сир. Він передбачає покласти два стандартні кубики цукру з сиром, потім запечатати і поставити в холодильник.

Цукор допомагає регулювати атмосферу всередині контейнера, зберігаючи свіжий сир. Якщо цукор розтанув, замініть його на нові кубики і знову покладіть у контейнер із сиром.

Масло

Замість харчової плівки або вощеного паперу експерти пропонують натерти поверхню сиру невеликою кількістю оливкової або олії без запаху. Олія запобігає затвердінню сиру або потенційному розвитку цвілі. Сир можна покласти в контейнер чи тарілку в холодильник, не накриваючи.

Де повинен зберігатися сир у холодильнику

Якщо ви маєте місце, використовуйте ящики для овочів для зберігання сиру. У ящиках для овочів збалансована вологість, і в цій частинні, швидше за все, буде підтримуватиметься постійна температура.

Крім того, сир зберігатиметься далеко від задньої частини холодильника, де він потенційно може замерзнути. У деяких холодильниках є спеціальне відділення для сиру, використовуйте його.