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Ніколи не кидайте вологі серветки в унітаз: і ось чому

Фото: Чому не можна кидати серветки в унітаз (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чи можна кидати туалетний папір та серветки в унітаз, якщо вони потім розчиняються у воді – питання, яке цікавить багатьох.

На нього відповіли експерти видання Sante Plus.

Чи можна змивати вологі серветки в унітаз?

Споживання вологих серветок неухильно зростало протягом багатьох років і продовжує зростати. Насправді без них дуже важко обійтися, тому що вони не тільки приємно пахнуть, але й містять (для деяких брендів) речовини, що заспокоюють шкіру, такі як алое віра або ромашка. Експерти з очищення стічних вод уже багато років ведуть суперечки про те, чи дійсно потрібно їх змивати в унітаз.

Незважаючи на те, що на упаковці написано, що папір змивається або розчинний у воді, вологі серветки не слід змивати в унітаз, принаймні, на думку деяких експертів. Паперові рушники, серветки та вологі серветки мають інші властивості та склад, ніж туалетний папір.

Зазначимо, що вологі серветки розчиняються у воді, але цей процес займає дуже багато часу і може призвести до засмічення труб.

Яку шкоду можуть завдати вологі серветки?

Збитки, які вони завдають, значні.

"Ці текстильні волокна створюють все більше і більше проблем для насосів на очисних спорудах. Забиті насоси необхідно ремонтувати або навіть замінювати частіше. Потім вартість ремонту насосів включається до рахунків споживачів за стічні води", - повідомляють експерти.

Таким чином, унітаз – непридатне місце для викидання мокрого туалетного паперу. Їх слід утилізувати з іншими відходами.

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