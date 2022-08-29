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Всего лишь один рулон бумаги поможет вам почистить туалет: супер лайфхак

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Понедельник 29 августа 2022 12:29
Всего лишь один рулон бумаги поможет вам почистить туалет: супер лайфхак Как быстро почистить туалет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Чистка туалета - непростая задача, которая может стать для многих утомительной.

Есть лайфхак, который может сократить время уборки, и все, что вам нужно, - это рулон туалетной бумаги, пишет Express.

Дезинфекция вашего туалета необходима для его гигиены, а также для того, чтобы ваша ванная комната выглядела идеально.

Существует способ, помогающий сократить время уборки и помочь удалить ненужную пыль, прежде чем вы приступите к дезинфекции туалета.

Как почистить туалет перед дезинфекцией

На фото показано, как пару квадратиков туалетной бумаги помогут вам протереть бачок и сиденье унитаза, чтобы удалить пыль.

Всего лишь один рулон бумаги поможет вам почистить туалет: супер лайфхак

"Рулон туалетной бумаги задерживает пыль, а это означает, что при дезинфекции вам не нужно чистить дважды. Также это очень гигиенично, после уборки, вы просто выбросите туалетную бумагу", - уверяют эксперты.

Вместо того, чтобы полоскать тряпку от пыли и грязи в туалете, а затем стирать ее после этого, используйте рулон туалетной бумаги, чтобы удерживать пыль, даже когда она мокрая после дезинфицирующего средства.

Рулон туалетной бумаги - идеально подходит для уборки помещений с высокой влажностью. После этого - вы просто избавляетесь от кусочков использованной бумаги и не нужно стирать тряпки.

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