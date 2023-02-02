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Никогда не бросайте влажные салфетки в унитаз: и вот почему

Фото: Почему нельзя бросать салфетки в унитаз (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Можно ли бросать туалетную бумагу и салфетки в унитаз, если они потом растворяются в воде - вопрос, который интересует многих.

На него дали ответ эксперты издания Sante Plus.

Можно ли смывать влажные салфетки в унитаз?

Потребление влажных салфеток неуклонно росло в течение многих лет и продолжает расти. На самом деле без них очень трудно обойтись, потому что они не только приятно пахнут, но и содержат (для некоторых брендов) успокаивающие кожу вещества, такие как алоэ вера или ромашка. Эксперты по очистке сточных вод уже много лет ведут споры о том, действительно ли нужно смывать их в унитаз.

Несмотря на то, что на упаковке написано, что бумага смываемая или растворимая в воде, влажные салфетки не следует смывать в унитаз, по крайней мере, по мнению некоторых экспертов. Бумажные полотенца, салфетки и влажные салфетки имеют другие свойства и состав, чем туалетная бумага.

Отметим, что влажные салфетки растворяются в воде, но этот процесс занимает слишком много времени и может привести к засорению труб.

Какой вред могут нанести влажные салфетки?

Ущерб, который они наносят, значителен.

"Эти текстильные волокна создают все больше и больше проблем для насосов на очистных сооружениях. Забитые насосы необходимо ремонтировать или даже заменять чаще. Затем стоимость ремонта насосов включается в счета потребителей за сточные воды", - сообщают эксперты.

Таким образом, унитаз - неподходящее место для выбрасывания мокрой туалетной бумаги. Их нужно утилизировать с другими отходами.

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