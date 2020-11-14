ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Николайчик", Рождество и короткие рабочие недели: все праздники и выходные декабря

Автор: Светлана Мащенко

В декабре украинцы будут отдыхать больше, чем обычно

Декабрь 2020 подарит нам две короткие рабочие недели. Ведь в последний месяц года украинцы отметят Католическое рождество. Кроме того, 31 декабря выпадет на четверг, поэтому на новогодние праздники мы отправимся немного раньше.

Так, в декабре у нас в календаре один государственный праздник - Католическое Рождество - пятница, 25 декабря станет выходным днем.

Всего в первый месяц зимы работать мы будем 22 дня, а отдыхать, соответственно - 9.

Выходными будут такие даты: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 декабря.

Самые читаемые новости

Любимый детворой праздник День Святого Николая, или "Николайчик", выпадает на субботу. Не забудьте порадовать малышню презентами под подушкой.

Выходные и рабочие дни в декабре 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники декабря 2020

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства
3 декабря - Международный день людей с инвалидностью
4 декабря - День объятий, Введение в храм Пресвятой Богородицы
5 декабря - Международный день волонтера
7 декабря - День местного самоуправления в Украине
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
13 декабря - День благотворительности
13 декабря - Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания
14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
15 декабря - Международный день чая
19 декабря - День Святого Николая
25 декабря - Католическое Рождество
28 декабря - Международный день кино.

Интересно, что в июле этого года у украинцев было рекордное количество рабочих дней - целых 23 дня, а май стал самым богатым на выходные и праздники - 19 рабочих и 12 выходных дней.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Праздникидекабрь