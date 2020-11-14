"Миколайчик", Різдво та скорочені робочі тижні: всі свята і вихідні грудня

Грудень 2020 подарує нам два коротких робочих тижня. Адже в останній місяць року українці відзначать Католицьке різдво. Крім того, 31 грудня випаде на четвер, тому на новорічні свята ми підемо трохи раніше.

Так, в грудні у нас в календарі одне державне свято - Католицьке Різдво - п'ятниця, 25 грудня стане вихідним днем.

Всього в перший місяць зими працювати ми будемо 22 дні, а відпочивати, відповідно - 9.

Вихідними будуть такі дати: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 грудня.

Улюблене дітворою свято День Святого Миколая, або "Миколайчик", випадає на суботу. Не забудьте порадувати малечу презентами під подушкою.

Вихідні та робочі дні у грудні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Всі свята грудня 2020

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом

2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня - День обіймів, Введення в храм Пресвятої Богородиці

5 грудня - Міжнародний день волонтера

7 грудня - День місцевого самоврядування в Україні

9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією

13 грудня - День благодійництва

13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня - Міжнародний день чаю

19 грудня - День Святого Миколая

25 грудня - Католицьке Різдво

28 грудня - Міжнародний день кіно

Цікаво, що в липні цього року в українців була рекордна кількість робочих днів - цілих 23 дні, а травень став найбагатшим на вихідні та свята - 19 робочих і 12 вихідних днів.