Ніколас Карма розсекретив вартість образу блогерки та бізнесвумен Міли Бараєвої

Ніколас Карма - єдиний український блогер, який цікавиться вартістю зіркових образів і заради цього створив власну рубрику “Скільки коштує Look?”.
РБК-Україна (проект Styler) спираючись на відео Ніколаса Карми в Instagram, розповідає, скільки коштує образ відомої блогерки та бізнесвумен Міли Бараєвої.
Цього разу у рубрику Ніколаса Карми потрапила відома українська бізнесвумен, власниця магазину українських брендів та блогерка Міла Бараєва. Дівчина з великим задоволенням розповіла, скільки коштують її речі.
Загальна сума образу Міли становить 78 739 гривень. Розпочнемо з найдорожчого.
Отже, Міла носить доволі не дешеві речі, адже вважає, що краще купити одну дорогу та якісну річ, ніж купувати часто і щось неякісне.
Якщо брати до уваги фотографії Міли - можна сказати, що вона є поціновувачем більш класичного стилю в одязі. А також часто обирає чорний колір.
Міла любить одягати класичні костюми, сукні, або ж повсякденний стиль - джинси та кофтинки. Сорочки, топи, піджаки, все це Міла часто демонструє на своїй сторінці в Instagram.
Ніколас Карма дізнався вартість образу Міли Бараєвої (фото: instagram.com/mila_baraeva)
А звідси висновок, що стиль Міли Бараєвої - це сучасна класика, яка може підкреслювати принади та робити стильним будь-який образ.
Також Міла полюбляє аксесуари: прикраси, капелюшки, сумки. Все це допомагає доповнити їй образ та зробити акцент на важливих речах.
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