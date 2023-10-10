Ніколас Карма розсекретив вартість образу блогерки та бізнесвумен Міли Бараєвої

Скільки коштує Look Міли Бараєвої

Цього разу у рубрику Ніколаса Карми потрапила відома українська бізнесвумен, власниця магазину українських брендів та блогерка Міла Бараєва. Дівчина з великим задоволенням розповіла, скільки коштують її речі.

Загальна сума образу Міли становить 78 739 гривень. Розпочнемо з найдорожчого.

Чорна сумка від всесвітньо відомого бренду Prada коштує - 61918 гривень. І за словами Міли її вона вже носить з собою постійно 3 роки.

Далі йдуть джинси від українського бренду Gudu - вони коштують 8000 гривень

Далі за спадом цін йде жакет від бренду COOSH - його вартість 3500 гривень

Міла була взута у кеди Vans - вони коштують 2321 гривень

Спідня білизна Міли від бренду Zhilyova Lingerie - коштує 1500 гривень

Кофта у дірку вартує - 1200 гривень

І найдешевшим є корсет від H&M - він коштує 300 гривень

Отже, Міла носить доволі не дешеві речі, адже вважає, що краще купити одну дорогу та якісну річ, ніж купувати часто і щось неякісне.

Стиль Міли Бараєвої

Якщо брати до уваги фотографії Міли - можна сказати, що вона є поціновувачем більш класичного стилю в одязі. А також часто обирає чорний колір.

Міла любить одягати класичні костюми, сукні, або ж повсякденний стиль - джинси та кофтинки. Сорочки, топи, піджаки, все це Міла часто демонструє на своїй сторінці в Instagram.

Ніколас Карма дізнався вартість образу Міли Бараєвої (фото: instagram.com/mila_baraeva)

А звідси висновок, що стиль Міли Бараєвої - це сучасна класика, яка може підкреслювати принади та робити стильним будь-який образ.

Також Міла полюбляє аксесуари: прикраси, капелюшки, сумки. Все це допомагає доповнити їй образ та зробити акцент на важливих речах.