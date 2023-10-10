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Ніколас Карма розсекретив вартість образу блогерки та бізнесвумен Міли Бараєвої

Ніколас Карма дізнався вартість образу Міли Бараєвої (фото: nstagram.com/mila_baraeva)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - єдиний український блогер, який цікавиться вартістю зіркових образів і заради цього створив власну рубрику “Скільки коштує Look?”.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на відео Ніколаса Карми в Instagram, розповідає, скільки коштує образ відомої блогерки та бізнесвумен Міли Бараєвої.

Скільки коштує Look Міли Бараєвої 

Цього разу у рубрику Ніколаса Карми потрапила відома українська бізнесвумен, власниця магазину українських брендів та блогерка Міла Бараєва. Дівчина з великим задоволенням розповіла, скільки коштують її речі. 

Загальна сума образу Міли становить 78 739 гривень. Розпочнемо з найдорожчого. 

  • Чорна сумка від всесвітньо відомого бренду Prada коштує - 61918 гривень. І за словами Міли її вона вже носить з собою постійно 3 роки. 
  • Далі йдуть джинси від українського бренду Gudu - вони коштують 8000 гривень
  • Далі за спадом цін йде жакет від бренду COOSH - його вартість 3500 гривень 
  • Міла була взута у кеди Vans - вони коштують 2321 гривень 
  • Спідня білизна Міли від бренду Zhilyova Lingerie - коштує 1500 гривень
  • Кофта у дірку вартує - 1200 гривень 
  • І найдешевшим є корсет від H&M - він коштує  300 гривень 

Отже, Міла носить доволі не дешеві речі, адже вважає, що краще купити одну дорогу та якісну річ, ніж купувати часто і щось неякісне.  

Стиль Міли Бараєвої 

Якщо брати до уваги фотографії Міли - можна сказати, що вона є поціновувачем більш класичного стилю в одязі. А також часто обирає чорний колір. 

Міла любить одягати класичні костюми, сукні, або ж повсякденний стиль - джинси та кофтинки. Сорочки, топи, піджаки, все це Міла часто демонструє на своїй сторінці в Instagram. 

Ніколас Карма дізнався вартість образу Міли Бараєвої (фото: instagram.com/mila_baraeva)

А звідси висновок, що стиль Міли Бараєвої - це сучасна класика, яка може підкреслювати принади та робити стильним будь-який образ. 

Також Міла полюбляє аксесуари: прикраси, капелюшки, сумки. Все це допомагає доповнити їй образ та зробити акцент на важливих речах.

Раніше ми розповідали про те, що Ніколас Карма дізнався вартість образу Lida Lee.

А також писали про те, що Ніколас Карма розкрив вартість вбрання поп-зірки Міли Нітіч.

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