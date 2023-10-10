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Николас Карма рассекретил стоимость образа блоггера и бизнесвумена Милы Бараевой

Николас Карма узнал стоимость образа Милы Бараевой (фото: instagram.com/mila_baraeva)
Автор: Юлия Любченко

Николас Карма - единственный украинский блоггер, интересующийся стоимостью звездных образов и ради этого создавший собственную рубрику "Сколько стоит Look?".

РБК-Украина (проект Styler), опираясь на видео Николаса Кармы в Instagram, рассказывает, сколько стоит образ известной блоггерши и бизнесвумен Милы Бараевой.

Сколько стоит Look Милы Бараевой

На этот раз в рубрику Николаса Кармы попала известная украинская бизнесвумен, владелица магазина украинских брендов и блоггер Мила Бараева. Девушка с большим удовольствием рассказала, сколько стоят ее вещи.

Общая сумма образа Милы составляет 78739 гривен. Начнем с самого дорогого.

  • Черная сумка от всемирно известного бренда Prada стоит - 61918 гривен. И по словам Милы ее, она уже носит с собой постоянно 3 года.
  • Далее идут джинсы от украинского бренда Gudu - они стоят 8000 гривен
  • Далее за падением цен идет жакет от бренда COOSH - его стоимость 3500 гривен
  • Мила была обута в кеды Vans - они стоят 2321 гривен
  • Нижнее белье Милы от бренда Zhilyova Lingerie - стоит 1500 гривен
  • Кофта с дырками стоит - 1200 гривен
  • И самым дешевым корсет от H&M - он стоит 300 гривен

Мила носит довольно не дешевые вещи, ведь считает, что лучше купить одну дорогую и качественную вещь, чем покупать часто и что-нибудь некачественное.

Стиль Милы Бараевой

Если брать во внимание фотографии Милы - можно сказать, что она является ценителем более классического стиля в одежде. А также часто выбирает черный цвет.

Мила любит одевать классические костюмы, платья, или повседневный стиль - джинсы и кофточки. Рубашки, топы, пиджаки, все это Мила часто демонстрирует на своей странице в Instagram.

Николас Карма узнал стоимость образа Милы Бараевой (фото: instagram.com/mila_baraeva)

Отсюда вывод, что стиль Милы Бараевой - это современная классика, которая может подчеркивать прелести и сделать стильным любой образ.

Также Мила любит аксессуары: украшения, шляпки, сумки. Все это помогает дополнить ей образ и сделать акцент на важных вещах.

Ранее мы рассказывали, что Николас Карма узнал стоимость образа Lida Lee.

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