Все по-простому: Ніколас Карма розсекретив вартість луку переможця "МастерШеф" Пави (відео)

Скільки коштує Look Пави

Ніколас Карма досить часто зустрічає українських зірок тепер не лише на вулицях Львова, а ще й у Києві. Він підходить з камерою до людей та просить розповісти, скільки коштує їхній образ. Блог хлопця вже є розкрученим, тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапив відомий кухар та переможець “МастерШеф” Вадим Бжезинський, більш відомий, як Пава.

чорний бомбер від Jordan - коштує 10 тисяч гривень

спортивний костюм від відомого бренду Hugo - 7 тисяч гривень

білі кросівки від Nike - вартує 6 тисяч гривень

кепка - коштує 2 тисячі гривень.

Варто зауважити, що після розмови на вулиці, Вадим повіз Ніколаса та його оператора у свій ресторан, аби пригостити смачними стравами й показати класне місце у столиці підписникам.

Стиль Пави

У Вадима більш спортивний стиль, він полюбляє носити яскраві худі, різних кольорів, спортивні штани, костюми або джинси. Звісно, ще одним майже незмінним вбранням кухаря є китель, в якому він працює.

Загалом у Пави досить вільний стиль і перевагою для нього є зручність, адже він часто знаходиться у дорозі чи на роботі, тому цінує комфорт і мобільність.

Скільки коштує лук Пави (фото: instagram.com/pava_vb)