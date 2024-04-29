Все по-простому: Ніколас Карма розсекретив вартість луку переможця "МастерШеф" Пави (відео)

Ніколас Карма - відомий блогер та артист, який полюбляє питати у зірок про вартість їхніх луків. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій зірки залюбки діляться інформацією.
Про те, скільки коштує лук Пави, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.
Ніколас Карма досить часто зустрічає українських зірок тепер не лише на вулицях Львова, а ще й у Києві. Він підходить з камерою до людей та просить розповісти, скільки коштує їхній образ. Блог хлопця вже є розкрученим, тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.
Цього разу у камеру Ніколаса потрапив відомий кухар та переможець “МастерШеф” Вадим Бжезинський, більш відомий, як Пава.
Варто зауважити, що після розмови на вулиці, Вадим повіз Ніколаса та його оператора у свій ресторан, аби пригостити смачними стравами й показати класне місце у столиці підписникам.
У Вадима більш спортивний стиль, він полюбляє носити яскраві худі, різних кольорів, спортивні штани, костюми або джинси. Звісно, ще одним майже незмінним вбранням кухаря є китель, в якому він працює.
Загалом у Пави досить вільний стиль і перевагою для нього є зручність, адже він часто знаходиться у дорозі чи на роботі, тому цінує комфорт і мобільність.
Скільки коштує лук Пави (фото: instagram.com/pava_vb)
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