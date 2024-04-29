Все по-простому: Николас Карма рассекретил стоимость лука победителя "МастерШеф" Павы (видео)

Сколько стоит Look Павы

Николас Карма довольно часто встречает украинских звезд теперь не только на улицах Львова, но и в Киеве. Он подходит с камерой к людям и просит рассказать, сколько стоит их образ. Блог парня уже раскручен, поэтому все звезды соглашаются и искренне общаются с автором рубрики на улице, даже без подготовки.

На этот раз в камеру Николаса попал известный повар и победитель "МастерШеф" Вадим Бжезинский, более известный, как Пава.

черный бомбер от Jordan - стоит 10 тысяч гривен

спортивный костюм от известного бренда Hugo - 7 тысяч гривен

белые кроссовки от Nike - стоит 6 тысяч гривен

кепка - стоит 2 тысячи гривен.

Следует заметить, что после разговора на улице, Вадим повез Николаса и его оператора в свой ресторан, чтобы угостить вкусными блюдами и показать классное место в столице подписчикам.

Стиль Павы

У Вадима более спортивный стиль, он любит носить яркие худи, разных цветов, спортивные брюки, костюмы или джинсы. Конечно, еще одним почти неизменным нарядом повара является китель, в котором он работает.

В общем, у Павы достаточно свободный стиль и преимуществом для него является удобство, ведь он часто находится в дороге или на работе, поэтому ценит комфорт и мобильность.

Сколько стоит лук Пави (фото: instagram.com/pava_vb)