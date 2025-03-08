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Ніколас Карма розсекретив вартість "луку" народної артистки України

Субота 08 березня 2025 13:15
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Ніколас Карма розсекретив вартість "луку" народної артистки України Оксана Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)
Автор: Катерина Собкова

Популярний український блогер Ніколас Карма дізнався вартість образу співачки, народної артистки України Оксани Пекун, яка приїхала до Львова напередодні свого концерту.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост блогера в Instagram.

Артистка, знайома багатьом завдяки хіту "Я така ще молода", з'явилася в кадрі з синьою валізою на коліщатках.

Вона була одягнена в чорні штани, светр світло-персикового відтінку і чорне стьобане пальто. Завершити свій образ співачка вирішила яскравою хустинкою з принтом на шиї та сумочкою крос-боді.

"Валіза - на розпродажі 1500 гривень. Пальто - десь 3000 гривень", - зазначила Пекун.

Потім вона розповіла, що сумку крос-боді, яку народна артистка носить через плече, подарувала їй донька.

"Сумку мені подарувала донька, вона її купила приблизно за 1500 гривень", - зазначила Оксана Пекун.

Також вона продемонструвала взуття - черевики зі шнурівкою спереду на масивній підошві.

"Взуття - це Guess, приблизно 100 доларів, ну може, 100 євро", - розповіла співачка.

Потім артистка заспівала наживо з Ніколасом Кармою, а також анонсувала свій концерт у Львові 13 березня.

Як відреагували в мережі

Фоловери популярного блогера одразу ж взялися коментувати його публікацію:

  • "Просто зупинилася на вулиці й заспівала, справжня артистка. Хороші враження, людяність, привітність і талановитість - справжні українські риси"
  • "Який чудовий настрій після відео"
  • "Чарівна дама, така енергійна, люб'язна і красива"
  • "Енергетика просто пре"
  • "Яка красива"
  • "Позитивна енергетика в обох! Справжні співаки".

Ніколас Карма розсекретив вартість &quot;луку&quot; народної артистки України
Оксана Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Нагадаємо, Оксана Пекун - українська естрадна співачка і телеведуча. Народна артистка України (2011). З 2008 по 2018 рік - музична керівниця та ведуча програми "Фольк-music" на телеканалі UA: Перший.

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