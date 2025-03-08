Николас Карма рассекретил стоимость "лука" народной артистки Украины

Популярный украинский блогер Николас Карма узнал стоимость образа певицы, народной артистки Украины Оксаны Пекун, которая приехала во Львов накануне своего концерта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост блогера в Instagram.

Артистка, знакомая многим благодаря хиту "Я така ще молода", появилась в кадре с синим чемоданом на колесиках.

Она была одета в черные брюки, свитер светло-персикового оттенка и черное стеганое пальто. Завершить свой образ певица решила ярким платком с принтом на шее и сумочкой крос-боди.

"Чемодан - на распродаже 1500 гривен. Пальто - где-то 3000 гривен", - отметила Пекун.

Затем она рассказала, что сумку крос-боди, которую народная артистка носит через плечо, подарила ей дочка.

"Сумку мне подарила дочка, она ее купила примерно за 1500 гривен", - отметила Оксана Пекун.

Также она продемонстрировала обувь - ботинки со шнуровкой спереди на массивной подошве.

"Обувь - это Guess, примерно 100 долларов, ну может, 100 евро", - рассказала певица.

Затем артистка спела вживую с Николасом Кармой, а также анонсировала свой концерт во Львове 13 марта.

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярного блогера тут же принялись комментировать его публикацию:

"Просто остановилась на улице и спела, настоящая артистка. Хорошие впечатления, человечность, радушие и талантливость - настоящие украинские черты"

"Какое чудесное настроение после видео"

"Очаровательная дама, такая энергичная, любезная и красивая"

"Энергетика просто прет"

"Какая красивая"

"Позитивная энергетика у обоих! Настоящие певцы".



Оксана Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Напомним, Оксана Пекун - украинская эстрадная певица и телеведущая. Народная артистка Украины (2011). С 2008 по 2018 год - музыкальная руководительница и ведущая программы "Фольк-music" на телеканале UA: Первый.

Вас также может заинтересовать