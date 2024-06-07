Ніколас Карма дізнався, скільки коштує "лук" штурмовика з полку "Сафарі". Цифри немаленькі (відео)

"Я боєць штурмового полку "Сафарі" об'єднаної штурмової бригади "Лють", - розповів про себе військовий.

Свій "лук" захисник України описав дуже детально. На ньому:

автомат - 3 тисячі доларів (приблизно 120 тисяч гривень)

шолом - 15 тисяч гривень

балістичні окуляри - приблизно 1 тисяча 700 гривень

плитоноска та бронежилет - 54 тисячі гривень

форма - 3 тисячі 500 гривень

взуття - 2 тисячі 500 гривень

рукавиці - 1 800 гривень

аптечка з наповненням - 3 тисячі гривень.

Також військовий розповів, що він не витрачав на придбання спорядження власні кошти. Усе це йому видали.

"Те, що на мені, видано бригадою. Тобто на мені годинник - мій особистий, все інше - державне", - запевнив штурмовик.

Також він розповів, чи продовжують українці допомагати військовим донатами. За словами захисника України, йому хотілося, аби громадяни нашої країни були більше залучені до зборів.

"Донатять, але бажано, щоб донатили більше. Люди більш пасивними стають", - визнав військовий.

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