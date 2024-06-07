Ніколас Карма дізнався, скільки коштує "лук" штурмовика з полку "Сафарі". Цифри немаленькі (відео)

Блогер Ніколас Карма дізнався, скільки коштує "лук" не медійної персони та зірки соцмереж, а штурмовика з полку "Сафарі". Військовий розповів про свою форму, а також зізнався, на які гроші усе це було придбано.
Скільки коштує спорядження військового, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке Карма опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Я боєць штурмового полку "Сафарі" об'єднаної штурмової бригади "Лють", - розповів про себе військовий.
Свій "лук" захисник України описав дуже детально. На ньому:
Також військовий розповів, що він не витрачав на придбання спорядження власні кошти. Усе це йому видали.
"Те, що на мені, видано бригадою. Тобто на мені годинник - мій особистий, все інше - державне", - запевнив штурмовик.
Також він розповів, чи продовжують українці допомагати військовим донатами. За словами захисника України, йому хотілося, аби громадяни нашої країни були більше залучені до зборів.
"Донатять, але бажано, щоб донатили більше. Люди більш пасивними стають", - визнав військовий.
Як реагує мережа
У коментарях під відео користувачі пишуть:
Нагадаємо, нещодавно Карма дізнався вартість військової форми бійця "Азова".
Окрім цього, раніше ми розповідали, що Роговенко з "Пацанок" зізналася, скільки їй коштували пологи в США.