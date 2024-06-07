Николас Карма узнал, сколько стоит "лук" штурмовика из полка "Сафари". Цифры немалые (видео)

"Я боец штурмового полка "Сафари" объединенной штурмовой бригады "Лють", - рассказал о себе военный.

Свое "лук" защитник Украины описал очень подробно. На нем:

автомат - 3 тысячи долларов (примерно 120 тысяч гривен)

шлем - 15 тысяч гривен

баллистические очки - примерно 1 тысяча 700 гривен

плитоноска и бронежилет - 54 тысячи гривен

форма - 3 тысячи 500 гривен

обувь - 2 тысячи 500 гривен

перчатки - 1 800 гривен

аптечка с наполнением - 3 тысячи гривен.

Также военный рассказал, что он не тратил на приобретение снаряжения собственные деньги. Все это ему выдали.

"То, что на мне, выдано бригадой. То есть на мне часы - мои личные, все остальное - государственное", - заверил штурмовик.

Также он рассказал, продолжают ли украинцы помогать военным донатами. По словам защитника Украины, ему хотелось бы, чтобы граждане нашей страны были больше вовлечены в собрание.

"Донатят, но желательно, чтобы донатили больше. Люди пассивнее становятся", - признал военный.

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