Николас Карма узнал, сколько стоит "лук" штурмовика из полка "Сафари". Цифры немалые (видео)

Блогер Николас Карма узнал, сколько стоит "лук" не медийной персоны и звезды соцсетей, а штурмовика из полка "Сафари". Военный рассказал о своей форме, а также признался, на какие деньги все это было приобретено.
Сколько стоит снаряжение военного, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое Карма опубликовал на своей странице в Instagram.
"Я боец штурмового полка "Сафари" объединенной штурмовой бригады "Лють", - рассказал о себе военный.
Свое "лук" защитник Украины описал очень подробно. На нем:
Также военный рассказал, что он не тратил на приобретение снаряжения собственные деньги. Все это ему выдали.
"То, что на мне, выдано бригадой. То есть на мне часы - мои личные, все остальное - государственное", - заверил штурмовик.
Также он рассказал, продолжают ли украинцы помогать военным донатами. По словам защитника Украины, ему хотелось бы, чтобы граждане нашей страны были больше вовлечены в собрание.
"Донатят, но желательно, чтобы донатили больше. Люди пассивнее становятся", - признал военный.
Как реагирует сеть
В комментариях под видео пользователи пишут:
Напомним, недавно Карма узнал стоимость военной формы бойца "Азова".
Кроме того, ранее мы рассказывали, что Роговенко из "Пацанок" призналась, сколько ей стоили роды в США.