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Николас Карма узнал, сколько стоит "лук" штурмовика из полка "Сафари". Цифры немалые (видео)

Сколько стоит одежда и оружие штурмовика (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогер Николас Карма узнал, сколько стоит "лук" не медийной персоны и звезды соцсетей, а штурмовика из полка "Сафари". Военный рассказал о своей форме, а также признался, на какие деньги все это было приобретено.

Сколько стоит снаряжение военного, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое Карма опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я боец штурмового полка "Сафари" объединенной штурмовой бригады "Лють", - рассказал о себе военный.

Свое "лук" защитник Украины описал очень подробно. На нем:

  • автомат - 3 тысячи долларов (примерно 120 тысяч гривен)
  • шлем - 15 тысяч гривен
  • баллистические очки - примерно 1 тысяча 700 гривен
  • плитоноска и бронежилет - 54 тысячи гривен
  • форма - 3 тысячи 500 гривен
  • обувь - 2 тысячи 500 гривен
  • перчатки - 1 800 гривен
  • аптечка с наполнением - 3 тысячи гривен.

Также военный рассказал, что он не тратил на приобретение снаряжения собственные деньги. Все это ему выдали.

"То, что на мне, выдано бригадой. То есть на мне часы - мои личные, все остальное - государственное", - заверил штурмовик.

Также он рассказал, продолжают ли украинцы помогать военным донатами. По словам защитника Украины, ему хотелось бы, чтобы граждане нашей страны были больше вовлечены в собрание.

"Донатят, но желательно, чтобы донатили больше. Люди пассивнее становятся", - признал военный.

 

Как реагирует сеть

В комментариях под видео пользователи пишут:

  • "Уважение и низкий поклон бойцу! У него лучший look!"
  • "Лучший лук - это мужское достоинство. Слава Украине"
  • "Такие "луки" обычно наши военные покупают сами и стоят они гораздо дороже"
  • "Большое уважение и благодарность нашим защитникам! Слава Украине!"
  • "Выпуск "сколько стоит" здорового человека! Спасибо за такое замечательное видео. Люди должны помнить, что сейчас самое важное - это как одеты военные".
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