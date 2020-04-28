Под Николаевым в реку заплыл краснокнижный дельфин: редкое видео

Сегодня, 27 апреля, в реке Южный Буг жители села Себино Николаевской области заметили черноморскую афалину и сразу же сообщили об этом рыбоохранному патрулю. В патруле рассказали, что изначально дельфин был очень напуган и не хотел идти на контакт.

Через некоторое время дельфин успокоился и его попытались вернуть обратно в море. С помощью катеров животное преодолело 17 километров акватории реки в сторону Бугского лимана. Но когда стало темно дельфин потерялся. Но инспекторы продолжают спасательную операцию.

Начальник управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко отметил, что спасти дельфина довольно непростая задача, поскольку для этого необходимо иметь в наличии специальную технику.

Дельфин в реке Южный Буг (видео: facebook.com/mkdarg)

За несколько лет - это первый такой случай, что дельфин заплыл так далеко в реку. Предполагается, что он проплыл более 135 километров. При этом с дельфинами не все так просто, поскольку их нельзя тянуть силой, толкать, кантовать по направлению к морю из-за того, что у них нежная кожа, и на ней много кровеносных сосудов и нервных окончаний.

Афалины обычно плавают в акватории черного моря. В прибрежных зонах и на мелководьях их можно встретить чаще весной и осенью. Данный вид занесен в Красную книгу Украины.

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