В Николаевской области изуродовали памятник зверски замученным евреям (фото)

Фото: Памятник замученным евреям (facebook.com/eduard.dolinsky)

Под Николаевом неизвестные совершили акт вандализма

В Николаевской области, недалеко от Врадиевки вандалы жестоко осквернили памятник семи тысячам замученных евреев, которых расстреляли на этом месте в 1941 году. Неизвестные нарисовали на монументе свастики и нецензурно подписали. Об этом сообщает на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным 7 тысячам евреев. Их расстреляли на этом месте осенью 1941 года, когда колонной вели из местечка Кривое Озеро в Доманевку, будто бы на новое поселение. Люди дошли только до вырытого за Березками противотанкового рва, где их расстреляли. Среди убитых были, в основном, старики, женщины и дети…", - написал Долинский и опубликовал фото.

Фото: Неизвестные осквернили памятник погибшим евреям (facebook.com/eduard.dolinsky)

Немного позже Долинский обновил пост относительно акта вандализма.

Скриншот поста (facebook.com/eduard.dolinsky

В комментариях пользователи сети отметили, что в Украине продолжает процветать антисемитизм.