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В Сумах вандалы жестоко надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео)

STYLERЖизнь    04.08.2019 - 23:02
В Сумах вандалы жестоко надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео)
В Сумах нелюди осквернили могилы воинов АТО (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Сумах осквернили могилы погибших бойцов, которые защищали Украину

В Сумах на центральном кладбище нелюди осквернили могилы воинов АТО. На могиле Александра Глуходида вандалы сломали деревянный крест, а могилу другого бойца Онищенко забрызгали розовой краской. Об этом сообщила активистка Валентина Андрияшева на своей странице в Facebook.

Она выложила фотографии, на которых видно все то, что сделали неизвестные на Алее славы. Она отметила, что приезжала полиция, и правоохранители уже ищут вандалов. При этом на месте инцидента находится шесть камер наблюдения.

В Сумах вандалы жестоко надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео)В Сумах вандалы жестоко надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео)

В Сумах нелюди осквернили могилы воинов АТО (фото: facebook.com/valentina.andriyasheva)

В свою очередь в полиции Сумской области сообщили, что по факту надругательства над могилами погибших в зоне АТО воинов полиция открыла уголовное производство.

В Сумах нелюди осквернили могилы воинов АТО (видео: facebook.com/uasumytv)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент:

  • Дошло и до нашего города. Скоро будут при встрече с военными на улицах города ребятам в глаза плевать. Шел шестой год войны за Украину. Поймать сук и ноги переломать!!!
  • Это просто капец! Я поражена!!! Только не верующий человек может сделать такое зверство - крест сломали!!! Боже, прости их, ибо не знают, что творят!! Героям уважение!
  • К сожалению, это уже становится системой, а не единичным преступлением. Надо найти, наказать жестоко и обнародовать на весь мир. Преемники будут думать перед тем как совершить акт вандализма, потому что их накажут так же.
  • Это уже какая-то акция в придурков по всей Украине. В Киеве, на Волыни. Нет ничего святого и Бога не боятся.

В Сумах вандалы жестоко надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео)В Сумах вандалы жестоко надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео)В Сумах вандалы жестоко надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что под Киевом на Ирпенском кладбище вандалы сожгли могилы бойцов АТО.

Ранее сообщалось о том, что в городе Павлоград Днепропетровской области вандалы осквернили могилы бойцов АТО.

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