В Сумах вандалы жестоко надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео)

В Сумах нелюди осквернили могилы воинов АТО (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Сумах осквернили могилы погибших бойцов, которые защищали Украину

В Сумах на центральном кладбище нелюди осквернили могилы воинов АТО. На могиле Александра Глуходида вандалы сломали деревянный крест, а могилу другого бойца Онищенко забрызгали розовой краской. Об этом сообщила активистка Валентина Андрияшева на своей странице в Facebook.

Она выложила фотографии, на которых видно все то, что сделали неизвестные на Алее славы. Она отметила, что приезжала полиция, и правоохранители уже ищут вандалов. При этом на месте инцидента находится шесть камер наблюдения.

В Сумах нелюди осквернили могилы воинов АТО (фото: facebook.com/valentina.andriyasheva)

В свою очередь в полиции Сумской области сообщили, что по факту надругательства над могилами погибших в зоне АТО воинов полиция открыла уголовное производство.

В Сумах нелюди осквернили могилы воинов АТО (видео: facebook.com/uasumytv)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент:

Дошло и до нашего города. Скоро будут при встрече с военными на улицах города ребятам в глаза плевать. Шел шестой год войны за Украину. Поймать сук и ноги переломать!!!

Это просто капец! Я поражена!!! Только не верующий человек может сделать такое зверство - крест сломали!!! Боже, прости их, ибо не знают, что творят!! Героям уважение!

К сожалению, это уже становится системой, а не единичным преступлением. Надо найти, наказать жестоко и обнародовать на весь мир. Преемники будут думать перед тем как совершить акт вандализма, потому что их накажут так же.

Это уже какая-то акция в придурков по всей Украине. В Киеве, на Волыни. Нет ничего святого и Бога не боятся.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что под Киевом на Ирпенском кладбище вандалы сожгли могилы бойцов АТО.

Ранее сообщалось о том, что в городе Павлоград Днепропетровской области вандалы осквернили могилы бойцов АТО.