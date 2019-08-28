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У Миколаївській області понівечили пам'ятник по-звірячому замордованим євреям (фото)

STYLERЖиття    28.08.2019 - 22:57
У Миколаївській області понівечили пам'ятник по-звірячому замордованим євреям (фото)
Фото: Пам'ятник замордованим євреям (facebook.com/eduard.dolinsky)

Під Миколаєвом невідомі вчинили акт вандалізму

У Миколаївській області, неподалік від Врадіївки вандали жорстоко осквернили пам'ятник семи тисяч замордованих євреїв, яких розстріляли на цьому місці в 1941 році. Невідомі намалювали на монументі свастики і нецензурно підписали. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

"Недалеко від Врадіївки (Миколаївська область) осквернили і понівечили пам'ятник по-звірячому замучених 7 тисяч євреїв. Їх розстріляли на цьому місці восени 1941 року, коли колоною вели з містечка Криве Озеро в Доманівку, ніби на нове поселення. Люди дійшли тільки до виритого за Берізками протитанкового рову, де їх розстріляли. Серед убитих були, в основному, люди похилого віку, жінки і діти...", - написав Долинський і опублікував фото.

У Миколаївській області понівечили пам'ятник по-звірячому замордованим євреям (фото)У Миколаївській області понівечили пам'ятник по-звірячому замордованим євреям (фото)У Миколаївській області понівечили пам'ятник по-звірячому замордованим євреям (фото)Фото: Невідомі осквернили пам'ятник загиблим євреям (facebook.com/eduard.dolinsky)

Трохи пізніше Долинський оновив пост щодо акту вандалізму.У Миколаївській області понівечили пам'ятник по-звірячому замордованим євреям (фото)Скріншот поста (facebook.com/eduard.dolinsky

У коментарях користувачі мережі зазначили, що в Україні продовжує процвітати антисемітизм.

Горіти їм в пеклі.

Гади кінчені.

В країні просто люто процвітає антисемітизм. Що з цим робити? Керівництву України сьогодні треба звернути на це увагу. Треба законодавчо заборонити всі націоналістичні організації в країні. Кожного націоналіста необхідно ідентифікувати за допомогою блакитно жовтої нашивці на одязі. Нехай всі знають, who is who.

У Миколаївській області понівечили пам'ятник по-звірячому замордованим євреям (фото)Скріншот коментарів (facebook.com/eduard.dolinsky

Як ми раніше писали, у Сумах вандали жорстоко поглумилися над могилами бійців АТО (фото, відео).

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