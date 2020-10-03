Николаевские педагоги и топ-чиновники нарушили карантин на Дне учителя: вспыхнул скандал

Под Николаевом педагоги и представители местного самоуправления отметили День учителя, однако мероприятие закончилось скандалом. Организаторы торжества устроили фуршет с большим количеством людей и не забыли пригласить топ-чиновников области, но о правилах карантина запамятовали.

Поэтому на праздник наведались правоохранители, пусть и без приглашения. На руководство оздоровительного центра, где проходила гулянка, составили админпротокол. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Николаевской области.

Админматериалы по протоколу (ст. 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина") уже направлены в суд.

Нужно отметить, что с 1 октября в Николаеве действует "оранжевый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. На праздновании, которое проходило на территории детского оздоровительного центра возле Николаева, установленных карантинных ограничений не придерживались.

Теперь организатору-нарушителю грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Местные журналисты показали фото и видео с мероприятия. На кадрах видно, что требования о масках и социальной дистанции совершенно игнорировались.

Как показано в опубликованном "ІншеТВ" ролике, работников образования поздравляли мэр Николаева Александр Сенкевич, первый заместитель городского главы Владимир Крыленко, глава администрации Центрального района Николаева Александр Береза, глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук и начальник управления образования горсовета Анна Личико.

Видео: Под Николаевом нарушали карантин в День учителя

Ранее сообщалось, что в Одессе главный санврач грубо игнорировал карантин, и в сети появилось фотодоказательство.