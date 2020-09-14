В Одессе главный санврач грубо игнорирует карантин: появилось фотодоказательство

Виктор Ляшко и Михаил Радуцкий не соблюдают карантин (коллаж РБК-Украина)

В Одессе замечены главный санитарный врач и депутат от "Слуги народа" без масок

В Одессе замечены главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий. Высокопоставленные лица приехали сюда, чтобы инспектировать местные больницы, но сами карантин нарушают.

Дело в том, что Ляшко и Радуцкий решили пообедать в ресторане Casa Romani trattoria, но в масках им было неудобно и жарко, они решили их не надевать. Также не стала делать этого и официантка, обслуживающая таких гостей. Об этом сообщает "Страна".

На снимках видно, как перед заседанием санврач и нардеп зашли в итальянский ресторан. Они выбрали столик на летней террасе и заказали салат и чай. Вип-посетители заведения о чем-то увлеченно общались и курили, а официантка приносила блюда без защитной маски.

В Одессе "засветились" Ляшко и Радуцкий (фото: https: strana.ua)

Отметим, что время общения с журналистами в Одессе чиновники говорили, что тут не придерживаются норм и правил карантина, как будто его и вовсе нет. Михаил Радуцкий пожаловался, что ему тоже было неудобно три часа сидеть в маске на заседании комитета. Но только всеобщее соблюдение дистанции и масочного режима поможет преодолеть пандемию.

Отметим, что Одесса за время всего карантина не раз отличалась несоблюдением карантинных мер. В городе люди не носили маски, ночные клубы работали практически постоянно, а социальная дистанция не соблюдалась.

Как мы ранее писали, врач из Львова рассказал о тяжелых осложнениях после COVID-19.