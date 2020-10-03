Миколаївські педагоги і топ-чиновники порушили карантин на День вчителя: спалахнув скандал

Під Миколаєвом педагоги та представники місцевого самоврядування відзначили День вчителя, проте захід закінчився скандалом. Організатори свята влаштували фуршет з великою кількістю людей і не забули запросити топ-чиновників області, але про правила карантину не згадали.

Тому на свято навідалися правоохоронці, нехай і без запрошення. На керівництво оздоровчого центру, де проходила гулянка, склали адмінпротокол. Про це розповіли в прес-службі поліції Миколаївської області.

Адмінматеріали за протоколом (ст. 44-3 Кпап "Порушення правил карантину") вже направлені до суду.

Треба зазначити, що з 1 жовтня в Миколаєві діє "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. На святкування, яке проходило на території дитячого оздоровчого центру біля Миколаєва, встановлених карантинних обмежень не дотримувалися.

Тепер організатору-порушнику загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Місцеві журналісти показали фото і відео з заходу. На кадрах видно, що вимоги про маски та соціальну дистанцію абсолютно ігнорувалися.

Як показано в опублікованому "ІншеТВ" ролику, працівників освіти вітали мер Миколаєва Олександр Сенкевич, перший заступник міського голови Володимир Криленко, голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук та начальник управління освіти міськради Анна Личко.

Відео: Під Миколаєвом порушували карантин у День вчителя

Раніше повідомлялося, що в Одесі головний санлікар грубо ігнорував карантин, і в мережі з'явилося фотодоказ.