Под Николаевом приостановили работу гимназии из-за инфекции у детей: пили воду из источника

Так, в общем в празднике, 14 сентября, участвовали 158 детей и 14 учителей. Важно, что дети и учителя употребляли воду из источника, а питались они отдельно, ведь каждый брал еду с собой сам.

Признаков заболевания

После первых признаков заболевания (повышение температуры тела, многократный жидкий стул, рвота, понос) гимназистов было направлено за медицинской помощью к семейным врачам.

Сейчас общее число заболевших составляет 13 человек, большинство из них госпитализированы в инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы. Также проведены соответствующие тесты, которые подтвердили ротавирусную инфекцию.

Кроме того, обучение в гимназии приостановили 17 сентября.

"Составлен перечень лиц, принимавших участие в праздновании, передан в лечебную сеть для установления за ними медико-санитарного наблюдения", - говорят медики.